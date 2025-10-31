【坂角】〈八樂（やらく）〉がリニューアル！

株式会社坂角総本舖〈八樂〉イメージ

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2025 年11 月1 日（土）に、ロングセラー定番商品〈八樂（やらく）〉をリニューアル発売いたします。

【〈八樂（やらく）〉について】

〈八樂〉18袋入

「姫ゆかり」や「えび姿」をはじめ、ひとくちサイズの八種類の美味しさが1袋で楽しめる煎餅です。2002年の発売からおかげさまで24年目を迎え、累計販売数は3億袋を突破（※1）した、坂角総本舖の人気の定番商品のひとつです。

※1：2002年11月1日～2025年3月31日までの販売数量累計…303,565,226袋

一袋で八種の美味をお楽しみいただけます。

【リニューアルのポイント】

〈八樂〉専用包装紙

・「えび姿」がさらに美味しくなりました。

・「のりたがね」がさらに美味しくなりました。

・専用デザインの包装紙を導入し、贈り物としての楽しさもUP。

・店頭にてご試食キャンペーンを実施いたします。（11月1日～30日まで）

【商品情報詳細】

〈八樂〉煎餅イメージ

商品名：八樂（やらく）

発売日 ：2025年11月1日（土）

内容量/価格（税込）：1袋/129円、5袋/648円、6袋/777円、

10袋/1,296円、13袋/1,792円、18袋/2,592円、24袋/3,456円

※10袋～24袋入りは専用デザインの包装紙。

取扱店舗：全国百貨店、坂角総本舖直営店、オンライン通販等

https://www.bankaku.co.jp/shop/c/c50/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral(https://www.bankaku.co.jp/shop/c/c50/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral)

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。2025年4月に、おかげさまで創業136周年を迎えました。