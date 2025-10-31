【プライベートブランド商品に関する調査】同じカテゴリの商品の場合、プライベートブランド商品を買うことが多い人は3割強。メーカーブランドの商品を買うことが多い人は2割強

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■プライベートブランド商品を週1回以上購入する人は4割弱。同じカテゴリの商品の場合、プライベートブランド商品を買うことが多い人は3割強。メーカーブランドの商品を買うことが多い人は2割強

■直近1年間にプライベートブランド商品を購入した人の選定理由は、「価格が安い」が7割強で最多、「その商品が気に入っている」「品質がよい」が各20％台で続く

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、8回目となる『プライベートブランド商品（PB商品）』に関するインターネット調査を2025年10月1日～7日に実施しました。

プライベートブランド商品の購入状況や意向、選択理由などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1686_1_2e2d92094108de031891d361af327f8a.jpg?v=202511010328 ]

1. プライベートブランド商品の購入頻度

プライベートブランド商品（PB）の購入経験者は9割弱です。男性10～30代では購入経験者の比率が他の層より低く、「購入したことはない」が24～25％となっています。

週1回以上購入する人は4割弱、40代でやや高くなっています。

2. 直近1年間に購入したプライベートブランド商品のブランド、ジャンル

プライベートブランド商品の購入経験者が、直近1年間に購入した商品のブランドは（複数回答）、「トップバリュ」が66.8％、「セブンプレミアム」が36.0％、「CGC」が21.3%です。

「セブンプレミアム」は東北・関東で高く、北陸・中部・近畿・四国で低くなっています。

「コープ商品」は北海道・東北、「CGC」は北海道・東北・北陸、「セコマ」は北海道で比率が高くなっています。

直近1年間にプライベートブランド商品を購入した人が、買う割合が高かったジャンルは（複数回答）、「加工食品」が70.6％で最も多くなっています。

「お菓子・デザート類」が34.3％、「飲料」「日用品、トイレタリー用品」が各3割弱で続きます。

3. プライベートブランド商品を選ぶ理由

直近1年間にプライベートブランド商品を購入した人が、プライベートブランド商品を選ぶ理由は（複数回答）、「価格が安い」が71.6％で最も多くなっています。以下「その商品が気に入っている」「品質がよい」が各20％台で続きます。

「その商品が気に入っている」は女性で、「安心・安全性が高い」「買い慣れている、いつも買っている」は70代で比率が高くなっています。

※グラフの続きは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

4. プライベートブランド商品とナショナルブランド商品の購入割合

同じカテゴリの商品で、プライベートブランド商品とメーカーブランド（ナショナルブランド：NB）の商品があった場合、どちらを買うことが多いかを聞きました。

プライベートブランド商品を買うことが多い人は3割強、過去調査と比べて増加傾向です。その割合は女性10・20代で突出して高くなっています。一方、男性10・20代では低くなっています。

メーカーブランドの商品を買うことが多い人は2割強です。

5. プライベートブランド商品の購入意向

今後、プライベートブランド商品を積極的に購入したいかを聞いたところ、積極的に購入したい層は「積極的に購入したい」「やや積極的に購入したい」を合わせて5割強です。

その割合は女性で高く、特に女性10・20代では6割強と高くなっています。また、プライベートブランド商品の購入頻度が『ほとんど毎日』『週に4～5回』の層でも8割前後と高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆プライベートブランド商品で気に入っているもの／購入したくない理由（全4,925件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1686_2_880e7654d65b7cd79b3f215a1a644b6b.jpg?v=202511010328 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1686_3_1eadcbb9cd8d7ffbab022f2f6f845a0e.jpg?v=202511010328 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。