最新LLM「Claude Sonnet 4.5」国内リージョンをトークン上限なし・無償で提供開始――自治体トップシェアの生成AI【QommonsAI（コモンズAI）】v2.1.4をリリース

Polimill株式会社

行政用生成AIのトップランナーであるPolimill株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤あやめ／谷口野乃花）は、2025年10月31日、行政向け生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」ver.2.1.4をリリースしました。

本アップデートにより、最新LLM「Claude Sonnet 4.5」の国内リージョン利用（Bedrock基盤）が“トークン数上限なく無料”で可能になります。加えて、純国産の高性能LLM「PLaMo 2.1 Prime」を国内リージョンで利用できるほか、GPT-5、GPT-5 Reasoning、Gemini 2.5 Pro、Gemini 2.5 Flashも選択可能です。いずれの高性能LLMも各自治体1,000人までトークン数制限なく無料でご利用いただけます（学校法人・公益法人などの公的機関も対象）。

〈リリース概要〉

・リリース日時：2025年10月31日（金）

・対象プロダクト：行政用生成AI「QommonsAI」ver.2.1.4

・アップデートの位置づけ：国内リージョンの最新LLM対応強化／ダッシュボード機能の向上など、基本性能の底上げ

〈QommonsAIの特長と強み〉

・提供開始から1年余りで約500自治体での導入、現在も毎月約60自治体が新規導入

（※当社調べ：シングルプロダクトの生成AIとして行政シェアNo.1）

・各社の最新LLMを対話数・トークン数の制約なく利用可能

・全国全自治体の行政文書（議事録を含む）をすでにナレッジ化

・会話内容は一切学習されないセキュア設計

・GPT-5／Claude／Geminiなど主要モデルを自由選択可能

・純国産の高機能AI基盤モデル「PLaMo 2.1 Prime」を搭載

・自治体登録により隣接自治体名を自動表示、政策比較を容易に

・全国どこでも無料で現地研修を実施（カリキュラム完備）

・全省庁の行政文書・会議議事録のナレッジ化を年度内に拡大予定

〈今後の展開〉

QommonsAIは、共通UI「QommonsUI」を通じて自治体間連携を横断的に支援し、2026年には1,200自治体規模への拡大を見込みます。さらに、災害対応の広域演習やヒューマノイド共同PoCなど公共領域での実装を加速し、「残すに値する未来」の実現に向けて着実に前進します。

〈QommonsAIについて〉

「議会対応AI」「公共サービスサポートAI」「社会福祉AI」「行政文書・e-Gov法令」など、専門機能をもつ高機能生成AI群の総称。自治体固有の課題に即して、日常業務の効率化からEBPMによる政策立案まで幅広く支援します。

製品情報：https://info.qommons.ai/

Polimill株式会社

Polimill株式会社は、各専門領域に特化した行政サポート生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」と、誰もが安心して簡単にまちづくりに参加できるSNS「Surfvote（サーフボート）」を開発・運営する、創業4年のICTスタートアップです。

QommonsAIは300を超える地方自治体や省庁で導入されており、Surfvoteでは、全国の社会課題に加えて、各自治体が抱える地域課題（Surfvoteローカル）も掲載。誰もが意見を届けられる場を提供しています。

私たちは、すべての人がルールづくりに参加できる、理性と感性を備えたデジタル駆動型社会の実現を、AIとSNSの力で目指しています。