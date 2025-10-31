ライブ視聴者7,000人達成したライブコマース[Shoplive]成功事例を公開

株式会社クローバーテック

ライブコマースツール「Shoplive（ショップライブ）」を提供する株式会社クローバーテックは、導入企業である韓国発のグローバル育児ライフスタイルブランド「Konny（コニー）」の日本事業におけるライブコマース成功事例を公開しました。

Konnyは、抱っこ紐を中心に世界116か国・100万人以上の家族に支持されるブランドです。

実店舗を持たない同社が、オンライン上でお客様との接点を強化するために選んだのが「Shoplive」によるライブコマースでした。

導入から1年で、最大7,000人以上が視聴する「感謝祭ライブ」を開催。

今回のインタビュー記事では、Konny株式会社 日本事業 マーケティングマネージャーの小林和実氏が、Shopliveを使ったライブコマースの導入の背景や具体的な運用方法、成果を生んだ施策について、そしてライブの継続により売上向上に加えて実感した「3つのメリット」を語っています。

■ 公開ページ

Konny株式会社 × Shoplive 成功事例インタビュー：https://shoplive.jp/blog/13118/

（※全文閲覧にはフォーム登録が必要です）

■ Shoplive（ショップライブ）について

Shopliveは、シンガポールに本社を置くビデオAIテクノロジー企業です。Shopliveでは、ライブコマース機能とショート動画機能、AI Clip機能の3種類のソリューションを提供しています。

