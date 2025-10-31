11/1、ヒュンメルがデンマーク大使館オープンデーイベントに参加！

株式会社エスエスケイ

デンマーク大使館は11月1日、「Denmark Open Day」を開催し、大使館の一部を一般開放します。デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、大使館とコラボで実施するアップサイクル体験のワークショップを行います。

アップサイクル体験会を実施

デンマーク大使館の「Denmark Open Day」は、毎年代官山で開催されるヒルサイドテラス主催の「猿楽祭」と同時開催され、デンマークのデザイン、イノベーション、ガストロノミーなど、デンマークのライフスタイルを一日で体験することができるイベント。

会場となるデンマーク大使館の中庭では、デンマーク企業の(R)シーフードやオーガニックチーズ、ビール、などに加えて、毎年人気となる 「デンマーク風ホットドッグ」スタンドなど、デンマークグルメを楽しめ、レストラン「ソーテブロ・クロ」の創設者でありシェフのジョン・コフォ・ピーダーセンさんによる中庭での料理実演も。

また、ロイヤルコペンハーゲンやオルカチェアの展示、レゴ(R)ブロックの組み立て体験会、特別限定公開の大使公邸のガイド付きツアーなどイベントも実施。ヒュンメルはデンマーク大使館とのコラボで古着やトートバッグのアップサイクル体験を行います。ワークショップを随時実施し、およそ15分程度で作品を完成させる予定です。

イベント情報

Denmark Open Day

2025年11月1日（土）10:00-17:00

デンマーク王国大使館

東京都渋谷区猿楽町29-6

【OFFICIAL WEBSITE】https://japan.um.dk/ja

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/