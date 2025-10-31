¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»ºHD¤¬³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òËÜ³Ê²½
Cross Capital¡ÊÂåÉ½¡§ÃæÂ¼µ®¼ù¡¢¹âÅç»Ë¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¼ÂÁõ»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿Fund of Funds¡¢Cross Capital I Limited Partnership(CC1)¤Ë¡¢´ûÂ¸LP¤ÎÉÙ»Î¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¢JRE VENTURES(JRÅìÆüËÜCVC)¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²DY¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»²²è¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Cross Capital¤Î¼èÁÈ³µÍ×
Cross Capital¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¼ÂÁõ»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2023Ç¯12·î¤Ë±¿±Ä³«»Ï¤òÈ¯É½(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000125796.html)Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Fund of Funds¡Ê°Ê²¼¡¢FoF¡Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ÈÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÆÈ¼«¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¶¨¶È¥Æー¥Þ¤Î¸À¸ì²½¤«¤é¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÃµº÷¡¢PoC¼Â¹Ô¡¢»ö¶ÈÎ©¾å¤²¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åê»ñ¡¦È¼Áö»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ
ÅöFoF¤«¤é¤Ï¡¢´û¤ËEurazeo¡¢Vertex Ventures Israel¡¢Gobi Partners¡¢Airbus VenturesÅù¡¢³ÆÃÏ°è¡¦¥»¥¯¥¿ー¶þ»Ø¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢VC 5¤Ä¤Ë½Ð»ñ¥³¥ß¥Ã¥È¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤ÇºÇÂç5VC¤Ø½Ð»ñ¥³¥ß¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡Ê10VC¤Ø½Ð»ñ¤ò´°Î»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó2,000¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò·ÁÀ®¡Ë¡£
»ö¶È²ñ¼ÒLP¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´û¤Ë¿ô½½¤Î¸ÄÊÌ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤È»ö¶È²ñ¼ÒLP¤¬¾¦Ì³·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤ëÎã¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢ÀïÎ¬¥ê¥¿ー¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë·Ò¤¬¤ë»Ù±ç¼ÂÀÓ¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê»ñÀè¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é¤Ï´û¤ËExit¼ÂÀÓ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÊEurazeo Growth Fund IVÅê»ñÀè¤ÎÂ¿¸À¸ìAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ë¶ÈCognigy¤¬ÊÆ¾å¾ì´ë¶ÈNiCE¤Ë¤è¤êÇã¼ý(https://en.newsroom.eurazeo.com/news/eurazeo-announces-the-sale-of-its-stake-in-cognigy-to-nice-ltd-050ee-52e2c.html)¤µ¤ì¡¢²¤½£ºÇÂç¤ÎAI´ØÏ¢Exit¤òµÏ¿¡Ë¡¢ÅöFoF¤¬ÀïÎ¬¥ê¥¿ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¶¯¤¯¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂÙÆ»¼¹¹ÔÌò°÷¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
Cross CapitalÍÍ¤ÎFoF¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎÌ¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Åê»ñ¡¦¶¨¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¼ê¸ü¤¤¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¤â¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Cross CapitalÍÍ¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö´ÖÀÜÅª¤Ê¡×³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢µ¯¶È²È¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÉý¹¤¯ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¤½¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Cross CapitalÍÍ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖGROUP VISION 2030¡×¤Ë·Ç¤²¤ëÁ´¼ÒÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö´Ä¶·Ð±Ä¡×¡¦¡ÖDX¡×¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢¶¯¸Ç¤ÇÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÅÀ¼èÁÈ¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö£±.¹°è½ÂÃ«·÷ÀïÎ¬¤Î¶¯²½¡×¡¢¡Ö£².GX¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¡×¡¢¡Ö£³.¥°¥íー¥«¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Cross Capital Co-Founder CEOÃæÂ¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¤ÎÅê»ñ¤ä»ö¶È³«È¯¤ò·ë¼Â¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¤è¤¦¤ÊFoF¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼ÂÌ³ÌÌ¤Ç¤â»ñ¶âÌÌ¤Ç¤âÍý¤Ë³ð¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¶È³¦¤ËÀè¹Ô»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÊâÁ°¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Æü·Ï´ë¶ÈÍÍ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤Ë¿®ÍêÄº¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§Cross Capital Pte. Ltd.
½»½ê¡§20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson One&Co
URL¡§https://crosscapital.ltd/
Ìä¹ç¤»¡§takaki.nakamura@crosscapital.ltd
¢£¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§Cross Capital I Limited Partnership
±¿ÍÑ´ü´Ö¡§10Ç¯´Ö
General Partner¡§Cross Capital Holdings I Limited
¡ÊÂåÉ½¼Ô¡§ ÃæÂ¼µ®¼ù¡¢¹âÅç»Ë¡Ë