～ 対話×AI で“人と学び合う社会”を創る ～北海道文教大学と包括連携協定を締結

株式会社日本コミュニケーションアカデミー

2025 年 10 月 31 日、株式会社日本コミュニケーションアカデミー（代表取締役：河野克典／本社：東京都豊島区）は、北海道文教大学（学長：渡部俊弘）と包括連携協定を締結いたしました。

本協定は、当社が有する対話と AI を融合させた独自技術と、北海道文教大学の医療・健康・教育・地域共生に関する知見を掛け合わせ、『人と AI がともに学び、支え合う社会の実現』を目指すものです。

■ 日本コミュニケーションアカデミーの技術概要

当社は、AI と人間の“対話”から新たな知を創出する研究開発型企業です。独自に開発した以下の 2 つの特許技術を核として、企業・自治体・教育機関などへの応用を進めています。

・エピソード link(R)（特許第 7620361 号）

人間への問いと AI への問いをリンクさせ、AI が人の語りから暗黙知・関係知を抽出する技術。人と AI が“対話で共に考える”ことを可能にします。

・つながる AI(R)プラットフォーム（特許第 7755836 号）

組織・地域・チームに眠る「集合知」や「潜在的価値観」を AI が分析・可視化。人への問いと AI 解析を組み合わせ、行動と変化を生み出す仕組みです。

■ 今回の連携の狙い

北海道文教大学との包括連携を通じて、

・AI を活用した新しい研究手法の開発

・対話を取り入れた教育モデル・人材育成の共同研究

・医療・福祉・教育現場での AI 実践フィールドの創出

を進め、大学・地域・企業が連携して学び合う『共創型 AI リサーチエコシステム』の確立を目指します。

■ 代表コメント

「AI が“答えを出す”のではなく、“問いを返す”時代へ。

北海道文教大学との連携を通じ、AI と人が共に成長する学びの仕組みを世界に発信していきます。」

株式会社日本コミュニケーションアカデミー 代表取締役 河野克典

