【報道関係者各位】Fintokei、世界No.1取引プラットフォーム「TradingView」に対応

Fintokei a.s.【速報】世界基準へ！FintokeiがTradingViewに対応！*

【発表日】2025年10月30日

才能ある世界中のトレーダーを支援するプロップトレーディングファーム、Fintokei（フィントケイ）は世界中のトレーダーから最も先進的と評価される取引プラットフォーム「TradingView」にアクセスを開始したことをお知らせします。

これによりFintokeiのユーザーは、Purple Trading SCとの連携を介してTradingView上でFintokeiチャレンジの取引を行うことが可能となり、これまで以上に高度で快適なトレード環境を実現します。

1. トレーダーの「夢」を実現：TradingView連携の背景

Fintokeiは、市場参入以来、「規律とリスク管理」を重視する透明性の高いプロップトレーディングを目指してきました。その信頼性を支えるのが、15年以上の実績を持つ強固なバックグラウンド。

当社は、継続的なイノベーションを通じてトレーディング環境を改善しており、この夏も「即時報酬システム導入」「株価・原油の手数料無料化」「速攻プロプランの報酬率100%」など、6つの大型アップグレード「覚醒アプデ革命」を実施しました。

今回がその中でも最大の飛躍であり、世界中のトレーダー約3,000名が回答したアンケートで最も要望が多かった機能を実現したものです。

2. TradingView連携がもたらすメリット

TradingViewは、最新かつ直感的、そして信頼性の高いプラットフォームとして業界をリードしています。今回の連携により、Fintokeiユーザーは以下のメリットを享受できます。

3. Fintokeiのイノベーションと実績

- 究極の分析ツール: 400種類以上のインジケーター、110種類以上の描画ツール、20種類以上のチャートタイプなど、無制限の分析機能を利用可能。カスタムスクリプト機能（Pine Script(TM)）で独自の分析ツール構築も可能です。- シームレスな取引実行: 提携サーバーPurple Trading SCとの連携により、有効なcTrader口座と連携することで、TradingViewの取引画面から分析・発注・決済をワンストップで行えます。- 世界最大のコミュニティ: 1億人を超えるトレーダーコミュニティから戦略やアイデアを共有・学習し、自身のトレーディングスキルを向上させる機会を得られます。

Fintokeiは、設立から一貫して「フェアなプロップトレーディング」を追求してきました。その結果、2024年にはトレーダーに平均64万5,240円の報酬支払い実績を提供しています。

Fintokei CEO David Varga（デイビッド・ヴァルガ）は、「この連携は、単なる技術的な追加ではなく、お客様の声を反映させた結果です。全てのアップグレードを内製化することで高い柔軟性を持ち、トレーダーの成長を最優先に考えた環境を提供し続けます」と述べています。

今回のアップデートによりFintokeiは、スピード、セキュリティ、そして成功に必要なあらゆる機能を兼ね備えた、より盤石なプラットフォームとして、トレーダーのチャレンジ達成を強力に後押しします。

【Fintokeiチャレンジへのご参加・TradingView連携方法】

Fintokeiをご利用中の方は、クライアントゾーン「MyFintokei」から数ステップでTradingViewでの取引を開始できます。

- 【ご新規限定】特別プロモーション：クーポンコード「WELCOME30JP」を使用すると30%オフで購入可能です

サービス詳細および連携方法は、TradingView公式サイト(https://jp.tradingview.com/)をご覧ください。

Fintokeiを始める :https://www.fintokei.com/jp/Fintokei（フィントケイ）について

Fintokeiは、世界中の才能あるトレーダーに資金提供を行い、成功を支援するプロップトレーディングファームです。透明性の高いルールと安定したインフラを提供し、トレーダーの規律ある取引を奨励しています。お客様に信頼と保証の実績のある報酬と、強固なプラットフォームを提供しています。

■公式サイト：https://www.fintokei.com/jp/