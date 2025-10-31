【採用担当者必見】エンジニア採用まるわかりブック～最新手法９選とその効果を徹底解説～を無料公開！

アイムファクトリー株式会社

アイムファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：久利 可奈恵）は、エンジニア採用の最新手法９選を徹底解説した『エンジニア採用まるわかりブック～最新手法９選とその効果を徹底解説～』を公開いたしました。

https://www.aim-factory.com/whitepaper/howto/zbIZq0K_

■作成背景

DX推進やリモートワークの普及に伴い、IT人材の採用競争が一層激化しています。特に、自社のシステムを内製化する動きが加速し、社内SEの需要が高まる一方で、採用ノウハウや情報が不足している企業も少なくありません。企業の採用支援を行う中で、「どの採用手法が自社に合っているか分からない」「上手く進められる方法が分からない」といった声を多くいただいてきました。こうした現状を踏まえ、IT人材採用を検討する企業が「自社に合った採用手法を比較・検討できる」よう、各手法の特徴・メリット・デメリットを整理したホワイトペーパー（全24ページ）を作成しました。

■こんな方におすすめ

・エンジニア採用を強化したい人事・採用担当者

・採用コストを抑えつつ、即戦力・優秀人材を確保したい企業

・各採用手法（人材紹介・求人媒体・ダイレクトリクルーティングなど）の違いを比較検討したい方

・自社に合う採用チャネルを見極めたい方

・SNS採用やオウンドメディア活用など、新しい採用トレンドを取り入れたい方

■本資料で分かること

・エンジニア採用の主要９手法を徹底解説

・各手法の特徴・メリット・デメリットがひと目で分かる比較表付き

・採用課題別におすすめの手法をチェックリストで紹介

・中途採用・経験者採用の歩留まりを改善する実践ポイント

【アイムファクトリーの人材サービス紹介】

2008年創業以来、17年以上にわたってIT/WEB業界に特化した人材支援をし続けており、IT/WEB業界、そして採用のプロフェッショナルとして、当社はこれまで多くの企業様の採用支援、そして求職者様の転職サポートをしてきました。

当社の強み１：プロのIT人材を社員、フリーランスの両面でご紹介

当社は人材紹介サービスだけでなく、フリーランスのITエンジニアのご紹介も可能です。お客様の事業が停滞しないために、短期的にフリーランスのITエンジニアでご支援し、中長期的に社員採用のご支援を行わせて頂くなど、社員とフリーランス双方のハイブリッドでのご支援が可能です。

当社の強み２：ご成約/内定まで最短1か月と圧倒的なスピードでのご支援

企業様、求職者様双方のご希望やご要望を踏まえたヒアリングから、ご紹介、面接、内定と最短1か月でご対応させて頂いたお客様も多数いらっしゃるなど、スピードも当社コンサルタントの強みです。

当社の強み３：お取引企業は3,300社以上と業界も様々

システムインテグレーターやインターネット/通信業界、ソフトウェア・情報処理などの企業をはじめ、コンサルティングファーム、メーカー、金融、物流、人材、教育、医療、不動産など非常に幅広い業界の企業とお取引させて頂いています。

アイムファクトリーは、今後も「日本のイノベーションの発展に、貢献していく」ために、1人でも多くの求職者の方へ転職支援をし続けてまいります。

【会社概要】

社名：アイムファクトリー株式会社

本社所在地：東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル26階

代表取締役：久利 可奈恵

事業内容： 人材紹介事業、人材派遣事業、プロジェクト就労支援事業 （フリーランス）、IT/Webエンジニア向けキャリア情報発信事業

設立： 2008年7月8日

HP：https://www.aim-factory.com/