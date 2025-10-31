ペロブスカイト太陽電池の早期社会実装に向けた「神奈川県次世代型太陽電池普及促進事業」プロジェクトへの参画について

株式会社小田急箱根

株式会社小田急箱根(本社：神奈川県小田原市 社長：水上 秀博)は、次世代型太陽電池として世界中で注目される、軽い・薄い・曲がる、フィルム型ペロブスカイト太陽電池（以下：「ＰＳＣ」）等の早期社会実装に向けた取り組みとして株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将）が代表事業者として実施する「神奈川県次世代型太陽電池普及促進事業」に協力事業者として参画します。

本事業への協力により小田急箱根グループでは、すでに導入したグリーン電力およびカーボンオフセット燃料やＥＶバスとあわせて、脱炭素化に向けた取り組みをさらに推進してまいります。

本事業の概要は下記のとおりです。

１．目的

・これまでの技術では設置が困難な場所に対して軽量かつ設置交換が容易な特徴を活かしたＰＳＣの有効性検証

・箱根に来訪されたお客さまに対するＰＳＣの普及啓発

２．実証期間（予定）

２０２５年１１月から２０２６年２月までの４か月間

３．実施体制

≪代表事業者≫ 株式会社マクニカ

全体業務統括、クラウドシステム設計、ＩｏＴ・データ取得設計および実装

≪協力事業者≫ 株式会社小田急箱根

実証フィールドの提供、普及啓発における協力

４．実施場所

当社施設である箱根湯本駅、早雲山駅の２か所に実証期間中ＰＳＣを設置します。

ＰＳＣ普及・啓発活動（箱根湯本駅）ＰＳＣ普及・啓発活動（早雲山駅）

≪脱炭素社会に向けた小田急箱根グループの取り組み≫

・２０２４年４月 箱根登山電車、箱根登山ケーブルカー、箱根ロープウェイの動力を再生可能エネルギー由来の電力に変更

・２０２５年４月 箱根海賊船にカーボンオフセット燃料を導入

箱根登山バスでＥＶバスの運行開始