松山・大街道エリアに待望の「セルフ・リラックス空間」が誕生！マッサージチェア＆振動マシーンを無料導入

この度、リラクゼーションサロンあしカラダ松山大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)では、待ち時間をより快適なひとときをご提供するため店内にマッサージチェアと振動マシ―ンを設置いたしました。

振動マシンマッサージチェア

マッサージチェア導入の背景

多忙な日々をお過ごすお客様に、もっと深くお得にリフレッシュしていただける空間を目指して。

従来のマッサージメニューに加え、セルフでご利用いただけるマッサージチェアの導入により、『施術前後のリラックスタイム』『短時間のご利用』など、より柔軟なご提案が可能となりました。

ご利用について

- 対象：当店をご利用のお客様(施術を受ける方のみ)- 料金：無料- 利用時間：15分まで

利用可能な店舗：あしカラダ大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)のみ

あしカラダ大街道店の人気メニューについて (税込)

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4256/table/206_1_bf8f8fbaf120bddb17e4dfaee228e02e.jpg?v=202511010258 ]

店舗名：あしカラダ大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)

所在地：愛媛県松山市二番町3-8-21久保豊二番町ビル2階

営業時間：10:00～25:00(最終受付24時)

TEL：0120-695-427

会社概要

株式会社三福テンダーネス代表取締役社長：村上 晃平

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3

担当：大内圭介/鎌倉令羅

TEL：0120-695-427

当サロンは今後も、お客様一人ひとりに寄り添いながら、心と身体を癒すサービスの充実に努めて参ります。ぜひこの機会に、進化した癒しの空間をご体感ください。