松山・大街道エリアに待望の「セルフ・リラックス空間」が誕生！マッサージチェア＆振動マシーンを無料導入
株式会社三福ホールディングス
この度、リラクゼーションサロンあしカラダ松山大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)では、待ち時間をより快適なひとときをご提供するため店内にマッサージチェアと振動マシ―ンを設置いたしました。
マッサージチェア導入の背景
多忙な日々をお過ごすお客様に、もっと深くお得にリフレッシュしていただける空間を目指して。
従来のマッサージメニューに加え、セルフでご利用いただけるマッサージチェアの導入により、『施術前後のリラックスタイム』『短時間のご利用』など、より柔軟なご提案が可能となりました。
ご利用について- 対象：当店をご利用のお客様(施術を受ける方のみ)
利用可能な店舗：あしカラダ大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)のみ
あしカラダ大街道店の人気メニューについて (税込)[表: https://prtimes.jp/data/corp/4256/table/206_1_bf8f8fbaf120bddb17e4dfaee228e02e.jpg?v=202511010258 ]
店舗情報
店舗名：あしカラダ大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)
所在地：愛媛県松山市二番町3-8-21久保豊二番町ビル2階
営業時間：10:00～25:00(最終受付24時)
TEL：0120-695-427
会社概要株式会社三福テンダーネス
所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3
担当：大内圭介/鎌倉令羅
TEL：0120-695-427
当サロンは今後も、お客様一人ひとりに寄り添いながら、心と身体を癒すサービスの充実に努めて参ります。ぜひこの機会に、進化した癒しの空間をご体感ください。