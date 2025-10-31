消費から関与へ。ものづくりを通して学びと繋がりを生む、陶芸体験を中心としたプラグイン型カルチャースクール「CLAY STUDIO」の展開を開始。

VOID株式会社

地域や施設、店舗等、場に紐づくプロデュース事業を展開する、VOID株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：井上雅之）は、ものづくりを通して学びと繋がりを生む、陶芸体験を中心としたプラグイン型カルチャースクール「CLAY STUDIO」の展開を開始いたします。

人々が能動的にものづくりに関与できる仕組みを。

日々の暮らしの中で、私たちは多くのものを「消費者」として受け取っています。しかし、その前段階にある「つくる」体験からは、いつの間にか距離が生まれてしまいました。





"ものづくり" という行為を人々の手元に。

VOIDが提案するのは、誰もが自分の手で素材に触れ、かたちを生み出す“ものづくり”をもう一度身近に取り戻すこと。陶芸や木工などのクラフトを通じて、手を動かす喜びと、小さな失敗や工夫の積み重ねから生まれる学びを再発見します。単なるワークショップではなく、継続的に通い、愛着のあるものをつくり育てるカルチャースクールとして、日常に寄り添う“文化の拠点”を創出します。

私たちが考える「 カルチャースクール 」は、技術を磨き上げるだけの場所ではなく、ものづくりを通して学びと繋がりを生む拠点と定義します。

「消費から関与へ」という標語を掲げ、日常の延長線上にあるカルチャースクールを形成することで、愛着を持った使い続けたくなるプロダクトを、継続的な学びを通して自らの手でつくりあげる機会を提供し、近似的な興味を通したスモールコミュニティの醸成を目指します。

"場" にもたらす価値。

"CLAY STUDIO"が生み出すのは、単なる体験イベントではなく、訪れる人と場の双方に価値をもたらす新しい文化拠点です。手を動かしてつくる体験は、写真や動画では残せない「記憶」として心に刻まれ、訪れた場所への愛着を育み、継続して場所に訪れるきっかけとなります。

そこで生まれた作品は、再訪や共有のきっかけとなり、家族や友人との思い出を豊かにします。また、地域施設や商業エリアにおいては、クラフトやサステナブルな文脈と結びつくことで、「文化・体験拠点」としてのブランド価値を高め、SNSやメディア発信にもつながります。季節ごとにテーマを変えた継続的な開催を通じて、コアなファンやコミュニティが形成され、場そのものが人と文化を育むプラットフォームへと進化していきます。

カフェ・ホテルとのコラボレーション

CLAY STUDIOでは、"体験を拡張する"ことを目的に、カフェや宿泊施設、商業エリアとの協働を進めています。手でつくる行為を中心に据えながら、新しい文化体験を創出します。

・カフェとの連携：飲むための器づくりなどの体験設計

・ホテル / 宿泊施設との連携：「陶芸体験＋宿泊」を組み合わせたステイプランの企画・展開

・商業施設 / 地域連携：ポップアップ展開やクラフトイベントによる文化・体験拠点化の推進

CLAY STUDIOは、こうしたパートナーとの共創を通じて、"ものづくり"の価値を日常に取り戻し、地域に根づく文化循環を目指しています。

東急プラザ表参道・オモカド5F "LOCUL" への出店。

「CLAY STUDIO」は、原宿・表参道の交差点に位置する、オモカド（東急プラザ表参道 ）5F "LOCUL" に継続的な出店を行う予定で、まずは東京の中心地からスモールコミュニティーの醸成を目指します。※ 次回開催予定 : 11月8日（土）11月9日（日）

VOID株式会社 概要

※ 前回開催の様子

VOID株式会社は、PLACE・PRODUCT・SERVICE の各領域において、企画、実装を行うプロデュースカンパニーです。表層的・物質的デザインはもちろん、ブランド開発フェーズから伴走し、事業企画（ビジネスデザイン）のサポートも行います。



人々の無意識を可視化する「シナリオ設計」と、能動的な行動を促す「ルール構築」を仕掛けの手法とし、時代背景や社会的影響を加味しながら、持続可能な仕組みを創り出す戦略的アプローチを重視しています。

私たちは人々の日常にシーン（状況）や体験を積み重ね、世の中に、そして心の中に新たな風景を創り出していきたいと考えています。

VOID株式会社 : WEBサイト(https://void.jp.net/)

CLAY STUDIO : インスタグラム(https://www.instagram.com/clay_studio_pw/)