東南アジアと日本を拠点にするforCreators、TikTok Shop特化の動画スタジオと内製化支援を開始 ― ブランドの国境をなくす、越境×動画/クリエイターコマース支援 ―

東南アジアと日本を拠点に、「ブランドの国境をなくす」ことを目指すforCreators Pte. Ltd.（本社：シンガポール、代表：荘 博光、以下 forCreators）は、2025年7月に日本でローンチしたTikTok Shopに特化した支援体制を構築し、特に海外ブランドの日本展開を中心に伴走支援を開始しました。認知から購買までがTikTok上で完結するプラットフォーム特性を前提に、その中核となる「売れる動画」の制作と、それを軸としたショップ運用までを一気通貫で設計・実装する点が特長です。

提供背景

forCreatorsが拠点とする東南アジアでは、日本に先行してTikTok Shopが数年前から普及し、動画・ライブ配信を起点とした購買行動が定着しています。百貨店の売場で常時ライブが行われるといった風景は珍しくなく、ブランド認知の大小に依らず、良いコンテンツが売上をつくる市場が現実になりつつあります。2024年のTikTok ShopのGMV（流通取引額) は、中国を除いて5兆円*を超える規模にまで成長しています。

日本でも、数ヶ月前にローンチをしたTikTok Shopでは、すでに多くのブランドが参入し、月に数千万を売り上げるブランド、そしてクリエイターも現れています。これまで様々な動画/ライブクリエイターを支援してきたforCreatorsは、このTikTok Shopに特化した動画制作、クリエイター育成などを通じて、国内外のブランドの日本展開、そして国内ブランドの越境展開の支援に注力していきます。



※ 出典：Momentum Works × Tabcut統計（2024年、TikTok Shop GMV：332億ドル）

主要サービス

forCreatorsの事業紹介1. TikTok Shop特化の動画制作スタジオ── 商品の魅力を最短距離で伝える「売れる動画」を制作

ショップ動画を100本以上制作（ローンチ後）した実績をもとに、商品の魅力を惹き出し、動画からの購買数（CV）最大化を目的とする縦型動画の制作を行なっております。

近年、TikTok Shopの方針により、AI音声よりも“生の人の声”を活かす構成が求められる傾向を踏まえ、台本作成／撮影／編集をTikTok Shop経験者が一気通貫で実施。制作費を抑えたプランもご用意しておりますので、セラー様・代理店様はお気軽にお問い合わせください。

2. ストア開設～グロースの運用支援── 開設・運用・販促の全プロセスを一括支援

下記のようなTikTok Shop運営に必要な要素をニーズに応じて提供しております。

- 開設支援: 開設申請・初期設定・商品登録など- クリエイティブ制作: 商品紹介クリエイティブ・ショップ動画・ライブ配信など- 販促: クリエイターアフィリエイト設計・広告運用など

海外のTikTok Shopでは多くのブランドが、自社のリソースだけで運用を完結させている実態を踏まえ、forCreatorsは代理店として常駐するモデルだけではなく、クライアントの内製化体制作りの支援も行っております。短期集中の伴走で正しく立ち上げ、オペレーションを社内で回せる状態まで移管することをゴールに、クライアントの課題に寄り添った支援を提供しております。

代表コメント（forCreators CEO & Director 荘 博光）

弊社ではここ数年、東南アジアや北米にてクリエイター/動画マーケティング事業を行っておりました。その中で、TikTok Shopが各国で消費者行動や、クリエイター像を大きく変えていることを目の当たりにしてきました。特に注目をしているのは、TikTok Shopが有力な越境チャネルになっていることです。どの国でも、現地クリエイターと動画の力で国境を越えて成功するブランドが増えています。日本ブランドの海外展開においても同じ可能性があると確信しています。

forCreatorsは、動画×配信を武器に国境を越えて成功できるブランドを増やすことにコミットしていくべく、まずは日本・東南アジアにて支援を始めています。同じ目標を描く多くのブランド様と、一緒に成功事例を創出していきたいと考えております。

お問い合わせ

forCreatorsのTikTok Shop支援サービスに関するお問い合わせは、以下フォームより受け付けております。

- 日本進出を加速したい海外ブランド様- 越境販売を拡大したい日本ブランド様- TikTok Shopへの出店を検討している・出店しているが売上を伸ばしきれていないブランド様- 代理店として、Shop運用と動画制作の即戦力パートナーを求める方

など、「一度お話を聞いてみたい！」というご要望でも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶︎お問い合わせはこちら

フォームURL: https://forms.gle/K4JiVPs3BQF3vWWh9(https://forms.gle/K4JiVPs3BQF3vWWh9)

【会社概要】- 会社名：forCreators Pte. Ltd.- 代表者：CEO & Director 荘 博光- 本社所在地：シンガポール(13-03 THE OCTAGON 105 CECIL STREET SINGAPORE 069534)- 設立：2023年10月- 事業：TikTok Shop運用支援／動画制作スタジオ／越境EC支援 ほか