「DRAGON BALL STORE」新情報！店舗イメージ・オリジナルグッズ・ノベルティ解禁！

東映アニメーション株式会社

世界中で愛され続ける『DRAGON BALL』のストアが東京駅に誕生！

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、『DRAGON BALL』のストア「DRAGON BALL STORE TOKYO」を、2025年11月14日（金）東京駅一番街1階にオープンすることを発表いたします。

『DRAGON BALL』は鳥山明先生によって「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、コミックスは全世界累計2億6000万部超、テレビアニメシリーズはもちろん、映画、ゲーム、玩具など様々なメディアミックスでファンを魅了しながら、現在に至るまで40年以上、全世界で桁外れの人気を誇っているモンスタータイトルです。

今回、世界で初めて、その『DRAGON BALL』のアニメーションライセンス商品を中心に、店舗限定商品など各種『DRAGON BALL』商品を一同に集めて販売する店舗をオープンいたします。「DRAGON BALL STORE TOKYO」では、ここでしか手に入らない限定グッズをはじめ、『DRAGON BALL』の世界観を表現した店内装飾などを展開し、ファンの皆様に特別な体験をお届けいたします。

店舗イメージを解禁！

孫悟空と龍の大きな立像の先には、『DRAGON BALL』の世界観を表現した空間が広がっています。世界にひとつだけの特別な空間でお買い物をお楽しみください。

ここでしか手に入らない、オリジナルグッズを多数展開！

・ヒストリーシリーズ

ヒストリーシリーズとは、歴代の『DRAGON BALL』のアニメシリーズを代表するキャラクターたちを描いた、「DRAGON BALL STORE」限定の描き起こしアートシリーズです。

オリジナルグッズやノベルティとして展開いたします。

オープン日である11月14日（金）からは『DRAGON BALL』より孫悟空、ブルマ、ウーロン、プーアル、ヤムチャのグッズを販売いたします。

ピンバッジやアクリルスタンドといった、コレクション性の高いグッズも登場します。

・『DRAGON BALL』1巻表紙イラストを新規に描き起こし、商品化

『DRAGON BALL』1巻表紙の新規描き起こしイラストを使用したグッズです。

今回、店頭正面入り口に立像としても登場する「孫悟空と龍」は、「DRAGON BALL STORE TOKYO」のアイコンでもあり、その商品は「DRAGON BALL STORE」ならではのスペシャルなアイテムに仕上がっています。

・複製セル画風アート

アニメの印象的なワンシーンを切り取った商品です。

映像美をそのまま再現したような仕上がりで、ファン必見のアイテムとなっています。

その他にも四星球を模したケースに入ったキャンディをはじめ、Tシャツやステッカーなど、お土産にもぴったりなアイテムも多数展開しています。

ストアOPENを記念して、オリジナルノベルティをプレゼント！

ストアで商品をご購入いただいた方に購入金額に応じてオリジナルノベルティをお渡しします。ステッカーのほか、ショッパーもご用意しております。

ストアの情報を発信する公式ホームページを更新！公式Xではワクワクする情報も随時発信！

公式ホームページ：

https://dragonball-store.com

公式X（旧Twitter）：

https://x.com/DB_STORE_info

ぜひフォロー＆チェックしてください！

事前入店予約（抽選）について

2025年11月1日（土）9：00から事前入店予約（抽選）の受付を開始します。

※11月14日（金）～11月17日（月）の間、混雑緩和のため入店には事前入店予約申込が必要です。

※11月18日（火）以降の入店方法に関しては、DRAGON BALL STORE TOKYOの公式ホームページやX（旧Twitter）をご確認ください。

※状況により、事前入店予約期間を延長する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

■抽選応募期間

11月1日（土）9：00～11月5日（水）23：59

■当選発表

11月7日（金）予定

■応募詳細ページ

https://t.livepocket.jp/p/dragonball-store

店舗詳細

店舗名： DRAGON BALL STORE TOKYO（ドラゴンボールストアトーキョー）

オープン日： 2025年11月14日（金）

所在地： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街1階

営業時間：10時～20時30分（東京駅一番街に準ずる）

アクセス： JR東京駅 八重洲北口改札を出て徒歩１分

東京駅八重洲北口改札を出て徒歩1分、東京駅一番街1階に位置し、全国各地からアクセス抜群の立地です。JR各線、東京メトロ丸ノ内線、東西線、千代田線、都営三田線からのアクセスも良好で、観光や出張の際にもお立ち寄りいただけます。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション