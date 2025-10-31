【伊豆市CIO補佐官 中村祥子氏×UMU特別セミナー】現場で使えるAI活用術 ～自治体DXの先駆者が教える、AI定着の実践メソッド～

ユームテクノロジージャパン株式会社

パフォーマンス向上を支援するAI学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田しゅう平）は、伊豆市CIO補佐官として地方自治体DXを牽引する中村 祥子氏と共同で、「現場で使えるAI活用術 ～自治体DXの先駆者が教える、AI定着の実践メソッド～」と題するオンラインセミナーを、2025年11月13日（木）12:00～13:00に開催いたします。

お申し込みはこちら :https://umujapan.co.jp/event/20251113-ai-teichaku-method/

◼︎セミナー概要

「AIの重要性は分かっているが、どこから始めればいいか分からない」「経営層は推進したいが、現場がついてこない」そんな悩みを解決する実践的セミナーを開催します。

本セミナーは、2025年11月26日（水）に開催する「Performance Learning Award 2025」のプレイベントとして開催されます。今回は、大手IT企業での豊富な実務経験と、伊豆市CIO補佐官として地方自治体DXを牽引する中村 祥子氏を講師にお迎えし、組織全体でAIを活用するための具体的な手法と、その実践的な知見を直接解説いただきます。

さらに、AI活用学習プラットフォーム「UMU」で多数の企業のAI人材育成を成功に導いてきた専門家が、学習の科学に基づいた効果的なAIリテラシー向上プログラムをご紹介します。

本セミナーで提供するのは、単なる理論や概念論ではなく、実際の導入事例やつまずきやすいポイント、成功のための具体的なステップを「実践者の生の声」です。この実践的な学びを通じて、参加者はAI活用スキルを組織的に底上げする手法、導入の成功パターンと失敗回避術、そして継続的なスキル向上の仕組みづくりを体系的に身につけることができます。

◼︎本セミナーで得られること

・AI活用スキルの組織的底上げ手法

全社的なAIリテラシーを段階的に向上させるための具体的なロードマップを提示。現場で実践可能な手法と、実際の導入事例に基づいたリスク、つまずきポイントの回避術を体系的に習得します。

・AI導入の成功パターンと失敗回避術

豊富な組織支援の経験から導き出された成功・失敗の共通項を明確に理解できます。特に、従業員の「変化への抵抗」を乗り越え、推進力を高めるための実践的なコミュニケーション手法を伝授します。



・継続的なAIスキル向上の仕組みづくり

一時的な研修で終わらせず、組織全体のAIリテラシーを継続的に高める学習エコシステムの構築方法を解説。AIを使いこなす自律的な組織への変革を実現します。

◼︎プログラム

・オープニング

・第1部：伊豆市CIO補佐官／総務省地域情報化アドバイザー 中村 祥子氏「組織を巻き込むAI活用推進の実践術」

・第2部：ユームテクノロジージャパン株式会社 執行役員 本橋 孝洋「AIリテラシーを組織文化に：継続的な学習習慣を生む仕掛けづくり」

・質疑応答

◼︎このような方におすすめ

・AI導入を検討中、または導入済みだが活用が進まない企業の経営者・事業責任者

・AI活用推進プロジェクトの担当者・リーダー

・人事・教育部門でAI人材育成を担当されている方

・各部門でAI活用を推進する立場の管理職・リーダー

・DX推進室・イノベーション推進部門の担当者

◼︎開催概要

日時：2025年11月13日（木） 12:00～13:00

場所：オンラインセミナー（Zoom）

※お申し込みいただいた方に参加リンクをお送りいたします。

費用：無料

定員：100名

※本セミナーは先着順で受付いたします。定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。

お申し込み：以下よりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://umujapan.co.jp/event/20251113-ai-teichaku-method/◼︎登壇者紹介

伊豆市CIO補佐官／総務省地域情報化アドバイザー

中村 祥子 氏

国立大学情報科学科卒業後、現日立ソリューションズに入社。その後、日本マイクロソフト、ベンチャー企業にて、顧客の事業方針策定からシステム導入、利活用促進まで行い、多くの企業のDX支援を実施してきた。2022年7月より伊豆市CIO補佐官として地方自治体DXに従事している。加えて現在は、総務省地域情報化アドバイザー、ノーコード推進協会理事などにも従事しており、各組織に適したDX推進を信条に伴走支援や講演・研修を行っている。

ユームテクノロジージャパン株式会社 執行役員

本橋 孝洋

大学卒業後、NTT東日本株式会社に入社。入社2年目で営業800名の中で最優秀賞を受賞し同期最速で本社に招集され、その後は営業のマネジメント、営業の企画戦略業務に従事。入社12年目でNTTを退職し、現職に入社。現在は経営から経営、採用、営業、マーケティングなど多岐にわたる業務に従事。平行して2,500名を越える営業コミュニティ「S1グランプリ」のCOO、世界初の営業が集まるバー「セールスバーごえん」の代表取締役 CEOをはじめとした外部での活動に対して勢力的に取り組む。

◼︎UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「AILIT（エーアイリット）」、プロンプト不要であらゆる業務を効率化する「UMU AI Tools」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。サービスサイト：https://umujapan.co.jp/

◼︎会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://umujapan.co.jp/