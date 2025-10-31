【東京ノイエ】11月1日(土)「東京ノイエ西新井展示場」グランドオープン

広島建設株式会社

東京ノイエ西新井展示場 外観イメージ

注文住宅および大型建築物の施工・不動産開発を手掛ける、広島建設株式会社(本社：千葉県柏市、代表取締役：島田秀貴)は、2025年11月1日(土)総合住宅展示場「西新井住宅公園」内に「東京ノイエ西新井展示場」をグランドオープンいたします。

当モデルハウスは、錦糸町展示場、江戸川展示場、加平展示場に次ぐ東京エリア4つ目のモデルハウスとなります。東京エリアならではの狭小地や併用住宅の暮らしなど、様々なライフスタイルを体感いただける、木造耐火3階建ての最新モデルハウスです。

モデルハウスの見どころ

「ナチュラルテイスト」を基調とし、階ごとに「+α」のテイストを加えた、様々なライフスタイルを体感いただける最新型モデルハウスです。

- 1階フロア +Coz（心とカラダを癒す、居心地のよい柔らかい空間 Cozy）

店舗併用住宅を想定し、約15帖の北欧風カフェ(店舗)を併設した間取りになっています。テラスと一体となったヘリンボーンの床材が、居心地のよい柔らかい空間を演出しています。

- 2階フロア +Lux（非日常を五感で味わう 高級感と重厚感のある空間 Luxury）

約23帖のLDKはアイランドキッチンで開放感を出し、間接照明で高級感を演出。木やタイル調のもつ温かみをアクセントに、ラグジュアリーなスタイルにまとめました。パントリー、サニタリー、サンルームと、効率のよい家事動線も体感いただけます。

- 3階フロア +Ele（落ち着きと豊かさをもたらす洗練された品のある空間 Elegant）

オーク色を基調とした床材に、素材感のあるタイルや、インテリアのような佇まいを演出するキッチンが、エレガントな空間です。バルコニーはリビングとひと続きに使えるアウトドアスペースとしてもぴったりで、壁面には石張りのタイルが存在感を創出しています。

- 木造耐火3階建てのモデルハウス

東京ノイエ西新井展示場は都市部のニーズに応える、「木造耐火3階建て」モデルハウス。「木造」ならではの温かみや設計の自由度を保ちながらも、準防火地域よりも防火規制の厳しい防火地域でも安心した家づくりが可能です。限られた敷地でも縦の空間を最大限に活用し、店舗併用や二世帯同居など多様なライフスタイルを実現する、新しいカタチの都市型住宅を体感いただけます。

店舗概要

開店日 ：2025年11月1日(土)

店舗名称：東京ノイエ西新井展示場

所在地 ：〒123-0842 東京都足立区栗原 1-7 西新井住宅公園内 (区画No4)

アクセス：東武スカイツリーライン「西新井駅」東口すぐ 環七通り西新井陸橋脇

営業時間：10:00～19:00

お問い合わせ先：03-5856-7120（火水定休）

アクセスは、東武スカイツリーライン 「西新井駅」東口すぐの好立地で、徒歩でもお車でもお越しいただきやすい住宅展示場となっております。キッズルーム等も完備しておりますので、ぜひご家族皆さまでお越しください。皆さまのご来場、心よりお待ちしております。