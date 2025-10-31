【本戦出場者決定】ファンと共に夢を叶えるVTuber応援イベント「MetaMateグランプリ Vol.2」参加VTuber12名が決定！

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、以下、Relic）は、株式会社NTTドコモが開発する独自技術を活用したメタコミュニケーションサービス「MetaMe(R)（メタミー）*1」にて開催する「MetaMateグランプリ Vol.2」の本戦出場者12名が決定したことをお知らせいたします。

本イベントは、MetaMeギルド*2活動を通して生まれる、VTuberとファンの双方向のコミュニケーションにより、ファンとのつながりを深め、そして広げる活動を応援するイベントです。2025年10月1日(水)から10月19日(日)にかけて開催した参加者オーディションの結果、個性と情熱にあふれる12名が本戦出場者として決定いたしました。

■MetaMateグランプリとは

ファンと共に、わたしらしさで夢を叶える第一歩が踏み出せる場所

MetaMateグランプリで目指すは、No.1ギルド(=MetaMate)の称号。

ファンとのつながりを、もっと広く、もっと深く。

あなたの「わたしらしい」活動が加速する、特別な物語がここから始まります。

*イベント詳細は特設サイトをご確認ください。

https://official.metame.ne.jp/event/MetaMateGP02

■「MetaMateグランプリ Vol.2」本戦出場VTuber（順不同）

紅目レオン / 赤穂しゅな / 知見ちら / 綿鳥くく / 超ああちゅ / minto

花井ねまる / しゅんしゅん / うき / 黒亀 / ペイリアン / いもにゃん

■グランプリ本戦 詳細

グランプリ本戦では、参加VTuberが「ギルドマスター」となり、ファン（ギルドメンバー）とギルドを結成し、様々なステージに挑戦します。

その勝敗を決めるのは、ギルドメンバーの様々な貢献活動から生まれる「ギルドスコア」。

最終的に最も多くの「ギルドスコア」を集めたギルドが、No.1ギルド(=MetaMate)の称号を手にします。

●ギルドスコア加算方法

勝敗の鍵を握る「ギルドスコア」は、以下の4つの要素によって加算されます。

●開催期間 / 全体スケジュール

●1stステージ 「メタギフトラッシュ配信」

・開催期間

2025年12月1日(月) ～ 2025年12月28日(日)

*配信は各参加者につき最大1回/日となります。

・詳細

グランプリ本戦、最初のステージが開幕！

各ギルドマスターがMetaMe内の配信空間「MetaMe生放送」でライブ配信を行います。

このステージでは、配信中に贈られた「メタギフト」がギルドスコアを大きく左右します。

あなたの応援が、そのままギルドを勝利へ導く力に変わります。

・ギルドスコア加算ルール

贈られたメタギフト額(メタモ) × 2 pt

最大同時視聴者数 × 500pt

●2ndステージ１.「StickyShoot大会」

・開催日時

2026年1月17日(土) 13:00 - 15:00

・詳細

グランプリ中盤の鍵を握るチーム対抗戦！

MetaMe内のコンテンツ「StickyShoot」を舞台に、ギルドマスター12名が4チームに分かれてトーナメント戦を繰り広げます。

・チーム分け抽選会

チームの組み合わせは、「Road to MetaMate」内で行われる抽選会で決定します。

※抽選会の詳細は後日発表

・ギルドスコア加算ルール

大会の最終順位に応じて、チームメンバー1人ひとりの所属ギルドに以下のギルドスコアが加算されます。

優勝チーム : 300,000pt / 人

準優勝チーム : 200,000pt / 人

3位 : 150,000pt/人

4位 : 100,000pt/人

●2ndステージ２.「メタギフトラッシュ配信」

・開催期間

2026年1月19日(月) ～ 2026年1月28日(水)

*配信は各参加者につき最大1回/日となります。

・詳細

フィナーレイベントへのラストチャンス！

各ギルドマスターがMetaMe内の配信空間「MetaMe生放送」でライブ配信を行います。

1stステージ同様、配信中に贈られた「メタギフト」がギルドスコアに直結します。

・ギルドスコア加算ルール

贈られたメタギフト額(メタモ) × 2 pt

最大同時視聴者数 × 500pt

●ファイナルステージ「フィナーレイベント」

・開催日時

2026年2月21日(土)

・会場

docomo R&D OPEN LAB ODAIBA

・詳細

約3ヶ月にわたる激戦を勝ち抜いた、ファイナリスト4名による最終決戦！

No.1ギルド「MetaMate」の称号が、ついにこの日決定します。

会場では、ファイナリストとファンの皆様が交流できる特別企画も予定。

栄光の瞬間を、リアルイベントならではの熱気と共に見届けましょう。

■優勝リワード

No.1ギルド(=MetaMate)には、2つの特別なリワードを贈呈します。

１.あなたの「夢」を叶える活動支援金【100万円相当】

２.MetaMe専用 オリジナル3Dアバター

