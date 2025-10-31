【本戦出場者決定】ファンと共に夢を叶えるVTuber応援イベント「MetaMateグランプリ Vol.2」参加VTuber12名が決定！
事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、以下、Relic）は、株式会社NTTドコモが開発する独自技術を活用したメタコミュニケーションサービス「MetaMe(R)（メタミー）*1」にて開催する「MetaMateグランプリ Vol.2」の本戦出場者12名が決定したことをお知らせいたします。
本イベントは、MetaMeギルド*2活動を通して生まれる、VTuberとファンの双方向のコミュニケーションにより、ファンとのつながりを深め、そして広げる活動を応援するイベントです。2025年10月1日(水)から10月19日(日)にかけて開催した参加者オーディションの結果、個性と情熱にあふれる12名が本戦出場者として決定いたしました。
■MetaMateグランプリとは
ファンと共に、わたしらしさで夢を叶える第一歩が踏み出せる場所
MetaMateグランプリで目指すは、No.1ギルド(=MetaMate)の称号。
ファンとのつながりを、もっと広く、もっと深く。
あなたの「わたしらしい」活動が加速する、特別な物語がここから始まります。
*イベント詳細は特設サイトをご確認ください。
https://official.metame.ne.jp/event/MetaMateGP02
■「MetaMateグランプリ Vol.2」本戦出場VTuber（順不同）
紅目レオン / 赤穂しゅな / 知見ちら / 綿鳥くく / 超ああちゅ / minto
花井ねまる / しゅんしゅん / うき / 黒亀 / ペイリアン / いもにゃん
■グランプリ本戦 詳細
グランプリ本戦では、参加VTuberが「ギルドマスター」となり、ファン（ギルドメンバー）とギルドを結成し、様々なステージに挑戦します。
その勝敗を決めるのは、ギルドメンバーの様々な貢献活動から生まれる「ギルドスコア」。
最終的に最も多くの「ギルドスコア」を集めたギルドが、No.1ギルド(=MetaMate)の称号を手にします。
●ギルドスコア加算方法
勝敗の鍵を握る「ギルドスコア」は、以下の4つの要素によって加算されます。
●開催期間 / 全体スケジュール
●1stステージ 「メタギフトラッシュ配信」
・開催期間
2025年12月1日(月) ～ 2025年12月28日(日)
*配信は各参加者につき最大1回/日となります。
・詳細
グランプリ本戦、最初のステージが開幕！
各ギルドマスターがMetaMe内の配信空間「MetaMe生放送」でライブ配信を行います。
このステージでは、配信中に贈られた「メタギフト」がギルドスコアを大きく左右します。
あなたの応援が、そのままギルドを勝利へ導く力に変わります。
・ギルドスコア加算ルール
贈られたメタギフト額(メタモ) × 2 pt
最大同時視聴者数 × 500pt
●2ndステージ１.「StickyShoot大会」
・開催日時
2026年1月17日(土) 13:00 - 15:00
・詳細
グランプリ中盤の鍵を握るチーム対抗戦！
MetaMe内のコンテンツ「StickyShoot」を舞台に、ギルドマスター12名が4チームに分かれてトーナメント戦を繰り広げます。
・チーム分け抽選会
チームの組み合わせは、「Road to MetaMate」内で行われる抽選会で決定します。
※抽選会の詳細は後日発表
・ギルドスコア加算ルール
大会の最終順位に応じて、チームメンバー1人ひとりの所属ギルドに以下のギルドスコアが加算されます。
優勝チーム : 300,000pt / 人
準優勝チーム : 200,000pt / 人
3位 : 150,000pt/人
4位 : 100,000pt/人
●2ndステージ２.「メタギフトラッシュ配信」
・開催期間
2026年1月19日(月) ～ 2026年1月28日(水)
*配信は各参加者につき最大1回/日となります。
・詳細
フィナーレイベントへのラストチャンス！
各ギルドマスターがMetaMe内の配信空間「MetaMe生放送」でライブ配信を行います。
1stステージ同様、配信中に贈られた「メタギフト」がギルドスコアに直結します。
・ギルドスコア加算ルール
贈られたメタギフト額(メタモ) × 2 pt
最大同時視聴者数 × 500pt
●ファイナルステージ「フィナーレイベント」
・開催日時
2026年2月21日(土)
・会場
docomo R&D OPEN LAB ODAIBA
・詳細
約3ヶ月にわたる激戦を勝ち抜いた、ファイナリスト4名による最終決戦！
No.1ギルド「MetaMate」の称号が、ついにこの日決定します。
会場では、ファイナリストとファンの皆様が交流できる特別企画も予定。
栄光の瞬間を、リアルイベントならではの熱気と共に見届けましょう。
■優勝リワード
No.1ギルド(=MetaMate)には、2つの特別なリワードを贈呈します。
１.あなたの「夢」を叶える活動支援金【100万円相当】
２.MetaMe専用 オリジナル3Dアバター
