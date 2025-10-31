ドジャース 大谷翔平選手ボブルヘッド人形を数量限定で抽選販売

株式会社JALUX

●ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平選手の今年の二刀流での活躍を称えボブルヘッド人形を発売

●ドジャースロゴ入りボールを掲げたJALショッピングオリジナルデザイン

●11月14日よりJALショッピングJAL Mall店にて494個限定抽選販売の応募受付を開始

JALグループの商社 株式会社JALUX（ジャルックス、本社：東京都港区、代表取締役社長：河西 敏章、以下「JALUX」）は、このたび、ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平選手の今年の二刀流での活躍を称え、JALショッピングオリジナルデザイン、Big Ball ver.のボブルヘッド人形を494個限定でJALマイレージバンク（JMB）会員限定で抽選販売します。11月14日より「JALショッピングJAL Mall店」にて応募受付を開始します。

■JALショッピングオリジナルデザインのFOCO社製ボブルヘッド人形

今回のボブルヘッド人形は数々のスポーツチームグッズなどを手がけるFOCO社製で、大谷選手がドジャースロゴの入ったボールを頭上に掲げる、JALショッピングオリジナルデザインです。また、台座にはロサンゼルスを象徴する都市のスカイラインと背後にそびえる雄大な山脈を立体的に再現し、ロサンゼルスの活気と自然の力強さを融合させ、大谷翔平選手が立つ「大地」として象徴的に表現しています。大谷選手の背番号17のボードもあしらいました。台座裏面にはシリアル番号が刻まれています。

ご購入のお客さまへはオリジナルデザインのパッケージでお届けし、個別に保護包装された人形と台座パーツは簡単に組み立てが可能で、すぐにお使いいただけます。

■商品情報

商品名：[FOCO] 2025ドジャース 大谷翔平選手 ボブルヘッド Big Ball ver.

サイズ：高さ（台座含む）約20cm × 幅約10cｍ

重さ：414g（台座・人形本体のみ）

価格：27,500円（税込）

抽選受付期間：2025年11月14日～11月28日

当選発表：12月5日

商品発送：12月中旬頃からの発送開始

特設ページ：https://ec.jal.co.jp/shop/pages/0002ohtani_shohei_bobblehead.aspx

※商品によって個体差がございます。

JALグループの商社 JALUXは、「幸せづくりのパートナー～人に社会に環境に、もっと豊かな輝きを～」の企業理念の下、これからも皆さまの暮らしを彩る商品・サービスを提案してまいります。