「世代を超えて愛される暮らしを創る」を企業理念に掲げて、新築の注文住宅・規格住宅の販売やリフォーム事業、フランチャイズチェーン事業、不動産事業等を展開するアエラホーム株式会社（以下：アエラホーム 東京都千代田区／代表取締役社長 中島秀行）は、地域連携の一環として2025年11月7日に開催される福島県理容美容学校連盟ネットワーク主催の理容・美容イベント「1年生理容美容競技大会」に協賛し、物品提供をいたします。

■地域社会と共に成長する企業を目指して

福島県の人口は、1998年の約214万人をピークに、2024年には約174万人となるなど、減少傾向にあります。（※1）

若者の県外流出も人口減少の一因とされており、地域を盛り上げる取り組みや、地元で働く人材を応援していくことが求められています。福島県内で郡山店、福島店、いわき店、会津若松営業所の3店舗1営業所を展開するアエラホームは、「福島への貢献」という想いを込め、これまでプロバスケットボールチームの「福島ファイヤーボンズ」へのスポンサー活動や、地元少年サッカーチーム「あだちJFC（あだちジュニアフットボールクラブ）」への物資提供等を行ってきました。またアエラホームでは、美容室やネイルサロンなど、店舗と住居が併設された店舗併用住宅の建築にも取り組んでおり、理美容業界で活躍する方々の店舗併用住宅を手がけてきました。今回の協賛で、地域社会や理美容業界の若手人材の育成を支援し、お世話になっている福島エリアへの貢献を目指します。

※1 出典：福島県人口ビジョン https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/667166.pdf

■ 福島県理容美容学校連盟ネットワークについて

福島県理容美容学校連盟ネットワークは、AIZUビューティーカレッジ、郡山ヘアメイクカレッジ、iwakiヘアメイクアカデミー、郡山理容学校、国際ビューティ&フード大学校、福島県高等理容美容学院の6校で構成され、福島県において理容師・美容師の養成に携わる養成施設が協同連携して、理容及び美容の教育の向上と健全な発展を図ることにより、公益の増進に寄与することを目的に、1998年に設立されました。主な活動としては、学生技術競技会、情報交換会、教職員勉強会、就職支援活動などを実施しています。

■ アエラホームについて

アエラホームは、「新しい『暮らしの価値』を創造することで、環境と人にやさしい未来を目指す」のパーパスのもと、外張W断熱工法を採用した高気密・高断熱・高遮熱住宅「クラージュ」「プレスト」等、省エネ性能が高く、住む人にも、地球環境にも優しい高性能住宅を提供しております。

2025年6月には創業62周年を迎え、今まで以上に地域に密着した住宅メーカーとしてこれからも事業展開を進めてまいります。

また、地域の皆さまへの感謝とつながりをテーマに制作した動画「『アエラホームふくしま』ありがとう、ふくしま。」では、福島の地で支えられてきた歴史と、地域と共に未来を築いていく姿勢を映し出しています。さらに、「ありがとうふくしま」キャンペーン専用ページを設け、活動内容やキャンペーンの詳細も発信しております。

動画：https://www.youtube.com/watch?v=NswBqisCA9M

ホームページ：https://aerahomefukushima.com

アエラホームは、これからも地域社会に根ざし、住まいを通じて「ありがとう」の輪を広げてまいります。

【会社概要】

名 称：アエラホーム株式会社（http://www.aerahome.com）

所 在 地：東京都千代田区九段南2-3-1 青葉第一ビル2階

代 表 者：代表取締役社長 中島秀行