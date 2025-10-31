新経営執行体制に関するお知らせ

株式会社ランドネット

　最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用した「ダイレクト不動産」で、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を創造する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、経営体制及び営業力の強化を目的として、新たに取締役に高橋寛文氏、及び萬代茂明氏が就任したことをお知らせいたします。





【新任 取締役のご紹介】






【新経営執行体制】


新任の取締役を加えた新経営執行体制は以下の通りです。



取締役


・代表取締役　　：　榮　　章博　【再任】


・取締役　　　　：　浦　　好之　【再任】


・取締役　　　　：　高橋　寛文　【新任】


・取締役　　　　：　萬代　茂明　【新任】


・取締役執行役員：　伊藤　康史　【再任】


・社外取締役　　：　藤川　和之　【再任】


・社外取締役　　：　高木　友博　【再任】



監査役


・常勤監査役　　：　柳　　久之　　


・社外監査役　　：　東　　浩　　　


・社外監査役　　：　森居　達郎　　



執行役員


・執行役員　　　：　徳永　光泰　【再任】


・執行役員　　　：　眞地　辰宗　【再任】



【会社概要】


名称：株式会社ランドネット


代表者：代表取締役社長 榮章博


本社：東京都豊島区南池袋1-16-15　ダイヤゲート池袋7階


設立：1999年


資本金：7億1,018万1,950円（2025年８月31日時点）


事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃


貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業


WEBサイト：https://landnet.co.jp　