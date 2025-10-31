新経営執行体制に関するお知らせ

株式会社ランドネット

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用した「ダイレクト不動産」で、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を創造する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、経営体制及び営業力の強化を目的として、新たに取締役に高橋寛文氏、及び萬代茂明氏が就任したことをお知らせいたします。

【新任 取締役のご紹介】

【新経営執行体制】

新任の取締役を加えた新経営執行体制は以下の通りです。

取締役

・代表取締役 ： 榮 章博 【再任】

・取締役 ： 浦 好之 【再任】

・取締役 ： 高橋 寛文 【新任】

・取締役 ： 萬代 茂明 【新任】

・取締役執行役員： 伊藤 康史 【再任】

・社外取締役 ： 藤川 和之 【再任】

・社外取締役 ： 高木 友博 【再任】

監査役

・常勤監査役 ： 柳 久之

・社外監査役 ： 東 浩

・社外監査役 ： 森居 達郎

執行役員

・執行役員 ： 徳永 光泰 【再任】

・執行役員 ： 眞地 辰宗 【再任】

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年

資本金：7億1,018万1,950円（2025年８月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp