¡ÖIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー¡í¤½¤ì¡í¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡×¤È¡Ö¥Ç¥Ë¥¹¤ÎÉÝ¤¤YouTube¡×¥³¥é¥Ü´ë²è¡ª11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:30～Âè1ÏÃ ¥Ç¥ËÉÝ¤È¥¤¥Ã¥È´Ñ¥Ê¥¤¥È¡ª¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ·èÄê

¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ·Ý¿Í¡¦¥Ç¥Ë¥¹¤Î¿´ÎîYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥Ë¥¹¤ÎÉÝ¤¤YouTube¡×¤È¤ÎºÇ¶²¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤è¤¦¤³¤½¡¢ºÇ¶²¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ø °ì½ï¤Ë´Ñ¤ì¤ÐÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡ª¥Ç¥ËÉÝ¤È¥¤¥Ã¥È´Ñ¥Ê¥¤¥È¡ª
¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¤Î¾®Àâ¤ò¤â¤È¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ£·²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥Û¥éー±Ç²è¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¶²ÉÝ¤Î¥Ô¥¨¥í¡Ö¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º¡×¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤ä⾚¤¤É÷Á¥¤Ê¤É¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ç¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥ºÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤ÎÂ³Åê¤â·èÄê¤·¡¢¡É¤½¤ì¡É¡á¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤È¡¢³¹¤ËÀø¤àÄ¹Ç¯¤Î°Ç¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡ÖIT¡×¥·¥êー¥º¤ÎÁ°Æüëý¤¬HBO ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV ¥·¥êー¥º¡ÖIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー"¤½¤ì"¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡×¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ»þ´Ö10 ·î26 Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Âè1 ÏÃ¤Ï¡¢ÊÆËÜ¹ñ¤Ç3 Æü´Ö¤Ç570 Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ÎTV ¥·¥êー¥ººîÉÊ¤È¤·¤ÆHBO Max »Ë¾å¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¡ÖTHE LAST OF US¡×¤Ë¼¡¤°ÎòÂå3 °Ì¤Î»ë
Ä° ¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â10 ·î27 Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÇÛ¿®Ä¾¸å¤«¤éSNS ¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎËÜ¥·¥êー¥º¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¿Íµ¤·Ý¿Í¥Ç¥Ë¥¹¤Î¿´ÎîYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥Ë¥¹¤ÎÉÝ¤¤YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡ÊÄÌ¾Î︓¥Ç¥ËÉÝ¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¶ÛµÞ·èÄê¡ª11 ·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:30～¡ÖIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー"¤½¤ì"¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡×¤ÎÂè1 ÏÃ¤ò°ì½ï¤Ë»ëÄ°¤¹¤ë¡¢¥Ç¥ËÉÝ¤È¥¤¥Ã¥È´Ñ¥Ê¥¤¥È¡ª¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÅöÆü¤ÏÅÔÆâË¿½ê¤è¤ê¥Û¥éー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£ËÜ¹ñ¤Î»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¶²ÉÝ¤ËÅÓÃæÂàÀÊ¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Û¥éー¤Î¾ï¼±¤¬Ê¤¤ë¶²ÉÝ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÂè1 ÏÃ¤ò¡ØÇä¤ì¤Æ¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤ÏÎî¤¬Øá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸·ÝÇ½³¦¤ÇÇä¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¥Ç¥Ë¥¹¤Î2 ¿Í¤È°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤è¡ªÌµ»ö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¦¡¦¡¦²Ì¤¿¤·¤ÆºÆ¤Ó¡È¤½¤ì¡É¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¤ÎÂçÈ¿¶Á¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»U-NEXT ¤ÎYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê Âè1 ÏÃÆÃÊÌ¸ø³«(¿áÂØÈÇ)¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ªHBO Max on U-NEXT ¤Þ¤¿¤ÏU-NEXT ¸ø¼°YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤éÂè£±ÏÃ¤òºÆÀ¸¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤ËËÜÊÔ»ëÄ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢U-NEXT ³¤¥É¥é¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@unext̲kaidora)¤ò¥Õ¥©¥íー¤·#¥Ç¥ËÉÝ¤È¥¤¥Ã¥È´Ñ¥Ê¥¤¥È¡ª¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¶¦¤Ë´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡ªËÜºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¿Í¤â°ì½ï¥Ç¥ËÉÝ¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤ì¤ÐÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡ª»Ë¾åºÇ¶²︖¡ª¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥Ç¥Ë¥¹¤ÎÉÝ¤¤YouTube ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.youtube.com/@denikowa
HBO Max on U-NEXT ¤Ç¤ÎÂè1 ÏÃ»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊËÜÆüÂè2 ÏÃ¤âÇÛ¿®³«»Ï¡Ë
https://video.unext.jp/title/SID0234782
´ü´Ö¸ÂÄê Âè1 ÏÃÆÃÊÌ¸ø³«(¿áÂØÈÇ)¤Ï U-NEXT ¸ø¼°YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.youtube.com/@unext_jp
¡Ú¥Ç¥ËÉÝ¤È¥¤¥Ã¥È´Ñ¥Ê¥¤¥È¡ª¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¢£¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ーÇÛ¿®Æü»þ︓11 ·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:30～
¢£¥Ç¥Ë¥¹¤ÎÉÝ¤¤YouTube URL︓https://www.youtube.com/@denikowa
¡¡¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®URL ¤Ï¸åÆü¥Ç¥Ë¥¹¤ÎÉÝ¤¤YouTube ¤Î¸ø¼°X ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥Ç¥Ë¥¹¤ÎÉÝ¤¤YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Æâ¤ÇÂè°ìÏÃ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ÏÎ®¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー "¤½¤ì"¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡ÙÂè1 ÏÃ»ëÄ°¥ê¥ó¥¯
¡¡¡ÚHBO Max on U-NEXT »ëÄ°¥Úー¥¸¡Ûhttps://video.unext.jp/title/SID0234782
¡¡¡ÚU-NEXT ¸ø¼°YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ûhttps://www.youtube.com/@unext̲jp(https://www.youtube.com/@unext%CC%B2jp)
¡¡ ¢¨¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø¼°YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê Âè1 ÏÃÆÃÊÌ¸ø³«Í½Äê
¢£´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó︓U-NEXT ³¤¥É¥é¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@unext̲kaidora)¤ò¥Õ¥©¥íー¤·#¥Ç¥ËÉÝ¤È¥¤¥Ã¥È´Ñ¥Ê¥¤¥È¡ª¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¶¦¤Ë´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç 10 Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡ª
¡Ú¥Ç¥Ë¥¹¤ÎÉÝ¤¤YouTube ³µÍ×¡Û
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾︓¥Ç¥Ë¥¹¤ÎÉÝ¤¤YouTube ÅÐÏ¿¼Ô¿ô︓40.7 Ëü¿Í¡Ê2025 Ç¯10 ·î¸½ºß¡Ë
https://www.youtube.com/@denikowa
¡ØÇä¤ì¤Æ¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤ÏÎî¤¬Øá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸·ÝÇ½³¦¤ÇÇä¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ë¥¹¤Î2 ¿Í¤¬¡È¿´ÎîÇÑÔÒÃµº÷¡É¡ÈÅÔ»ÔÅÁÀâ¸¡¾Ú¡É¡È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ëÏÃ¼ý½¸¡É¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØÎî¤ËØá¤«¤ì¤è¤¦¡ª¡Ù¤È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥êー "¤½¤ì"¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¡ÊÁ´8 ÏÃ¡Ë
¡úÂè2 ÏÃ¤ò¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ»þ´Ö10 ·î31 Æü16:01 ¤è¤êÁ°ÅÝ¤·ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
Âè1 ÏÃ︓¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ
Âè2 ÏÃ︓2025 Ç¯10 ·î31 Æü¡Ê¶â¡Ë16:01 ÇÛ¿®³«»Ï
Âè3 ÏÃ︓2025 Ç¯11 ·î10 Æü¡Ê·î¡Ë11:00 ÇÛ¿®³«»Ï ¢¨ÊÆ¹ñ¥µ¥Þー¥¿¥¤¥à½ªÎ»
°Ê¹ß¡¢Âè8 ÏÃ¤Þ¤Ç½µ¼¡¤Ç11:00 ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
¡Ú»ëÄ°¥Úー¥¸¡Ûhttps://video.unext.jp/title/SID0234782
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÉñÂæ¤Ï±Ç²èÂè1 ºîÌÜ¤Î27 Ç¯Á°¡¢1962 Ç¯¤Î¥Ç¥êー¡£¿·¤¿¤Ë¤³¤ÎÄ®¤Ø±Û¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥ó¥í¥ó°ì²È¤Ï¡¢¥Ç¥êー¤ÎÄ®¤Î¤É¤³¤«¡ÈÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÉÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¼ºí©¤ò⽪ÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ä®¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶²ÉÝ¤Î±Æ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¡ü ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£
¡ü ¥Ðー¥Ð¥é¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£
¡ü ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥¯¥¹
¡ü ¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥±¥¤¥ó
¡ü ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³ー¥Ä¥ïー¥¹
¡ü ¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É
¡ü ¥·¥§¥êー¡¦¥ßー¥ë¥º
¡ü ¥í¥¤¡¦¥êー
¡ü ¥À¥ó¡¦¥ê¥ó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡¿ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¡Û
¡ü ¥ê¥í¥¤¡¦¥Ï¥ó¥í¥ó︓¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¡¦¥¢¥Ç¥Ý¡¿À±Ìîµ®µª
¡ü ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ó¥í¥ó︓¥Æ¥¤¥éー¡¦¥Ú¥¤¥¸¡¿⽩ÀÐÎÃ»Ò
¡ü ¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥í¥é¥ó︓¥¯¥ê¥¹¡¦¥Á¥çー¥¯¡¿ÅÄÂ¼¿¿
¡ü ¥·¥çー»ÊÎá´±︓¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥ì¥Þー¡¿Ãæº¬Å°
¡ü ¥Ï¥ó¥¯¡¦¥°¥íー¥¬¥ó︓¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥é¥¤¥Àー¡¿¿ÀÈø¿¸°ìÏº
¡ü ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É︓¥Þ¥Ç¥êー¥ó¡¦¥¹¥È¥¦¡¿¾®ÎÓ´õÍ£
¡ü ¥Ýー¥êー¡¦¥ë¥Ã¥½︓¥ë¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ó¥¯ー¥½¡¿Æ£°æÍºÂÀ
¡ü ¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º︓¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¡¿Â¿ÅÄÌîÍËÊ¿¡Ê¥Ô¥¨¥í¡Ë¡¢²¼Ìî¹É¡Ê¥Ü¥Ö¡¦¥°¥ì¥¤¡Ë
¡Ú»³·Á¹ñºÝ¥àー¥Óー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤ÆÂè1 ÏÃÆÃÊÌ¾å±Ç¡õÀ¼Í¥¡¦²¼Ìî¹É¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª¡Û
2025 Ç¯11 ·î7 Æü～9 Æü¤Ë³«ºÅ¤Î»³·Á¹ñºÝ¥àー¥Óー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Î»úËëÈÇÂè1 ÏÃÆÃÊÌ¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º¤Î¿Í´Ö»Ñ¡¦¥Ü¥Ö¡¦¥°¥ì¥¤Ìò¤òÌ³¤á¤ë²¼Ìî¹É¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æü»þ︓ 2025 Ç¯11 ·î8 Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:50～Í½Äê
¥²¥¹¥È︓ ²¼Ìî¹É¡Ê¥Ú¥Ëー¥ï¥¤¥º¡Ê¥Ü¥Ö¡¦¥°¥ì¥¤¡ËÌò¡Ë
²ñ¾ì︓MOVIE ON ¤ä¤Þ¤¬¤¿
¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤ https://movieon.jp/ymf/
´ÆÆÄ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¡¢¸¶ºî¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ÇÂ£¤ë±Ç²è¡ØIT ¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù2 ºî¡¢1990 Ç¯ÈÇ¤Î±Ç²è¡Ø¥¤¥Ã¥È¡Ù¤âHBO Max on U-NEXT ¤Ç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù https://video.unext.jp/title/SID0032901
¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È THE END ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù https://video.unext.jp/title/SID0044929
¡Ø¥¤¥Ã¥È¡Ùhttps://video.unext.jp/title/SID0033018
¢£¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡§
¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ÊNasdaq:WBD¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òËä¤á¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤¬À©ºî¤·ÇÛµë¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï 220 °Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¡¢50°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー»±²¼¤Î¼ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢discovery+¡¢CNN¡¢DC¡¢TNT Sports¡¢Eurosport¡¢HBO¡¢HBO Max¡¢HGTV¡¢Food Network¡¢OWN¡¢Investigation Discovery¡¢TLC¡¢Magnolia Network¡¢TNT¡¢TBS¡¢truTV¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢Science Channel¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥²ー¥à¥¹¡¢¥Ë¥åー¡¦¥é¥¤¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¢¥«ー¥È¥¥ー¥ó ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢MONDO TV¡¢Î¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥àー¥Óー¥×¥é¥¹¡¢LaLa TV¡¢Adult Swim¡¢¥¿ー¥Êー¥¯¥é¥·¥Ã¥¯±Ç²è¡¢Discovery en Español¡¢Hogar de HGTV Â¾ ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.wbd.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£