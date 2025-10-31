鈴与株式会社

鈴与商事株式会社（本社：静岡市、代表取締役社長：伊藤 正彦）は下記の通り、２０２５年１１月１日付で組織体制及び部長以上の人事異動を行いますので、お知らせ致します。

１．組織変更について

太陽光発電事業の拡大、次世代技術開発強化、並びに専門性の向上を目的として、太陽光システム営業部を設立致します。

２．人事異動について

（１）２０２５年１１月１日付 役員の体制変更 ※下線部が変更箇所となります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/460_1_e008032ad2d3dc5ab806391e134e5e0f.jpg?v=202511010857 ]

（２）部長以上の異動

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/460_2_712dcb5291668c724210cfe49a80be8b.jpg?v=202511010857 ]