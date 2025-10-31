博報堂生活総研[来月の消費予報・2025年11月]（消費意欲指数）

株式会社博報堂

株式会社博報堂(本社・東京)のシンクタンク博報堂生活総合研究所は､20～69歳の男女1,500名を対象に「来月の消費意欲」を点数化してもらうなど､消費の先行きに関する調査を毎月実施。その結果を「来月の消費予報」として発表しています。

※10月2-6日に調査

2025年11月の消費意欲指数は46.3点。前月比では+1.0ptと上昇し､前年比では+0.1ptで横ばいとなりました。

Point1 出費の予定は増えるも､物価高の影響と年末年始に向けた節約意識が高まる

例年11月は､消費意欲指数が前月から微増することが多い月で､今年も前月比で+1.0ptと上昇しました。前年比では､+0.1ptで横ばいとなっています｡

消費意欲指数の理由(自由回答)をみると､前月と比べて､消費にポジティブな回答(10月341件→11月349件)､ネガティブな回答(10月865件→11月862件)はともに横ばいでした。具体的には､ポジティブな回答で､「(季節もの以外で)出費の予定・欲しいものがある(10月151件→11月172件)」が増加しています。ネガティブな回答では､「年末年始のために我慢(10月10件→11月44件)」が増加し､「欲しいものがない・すでに買った(10月303件→11月271件)」が減少しています。

前年と比べると､消費にポジティブな回答(24年11月344件→25年11月349件)､ネガティブな回答(24年11月877件→25年11月862件)はともにほぼ横ばいとなりました。具体的には､ポジティブな回答で､「(季節もの以外で)出費の予定・欲しいものがある(24年11月138件→25年11月172件)」が増加し､「秋・冬物の購入(24年11月74件→25年11月59件)」がやや減少しています。ネガティブな回答では､「金欠・収入減などで余裕がない(24年11月71件→25年11月97件)」が増加しています。

また「物価高・値上げ・円安」は､前月まで続いていた微減傾向から一転し､前月比・前年比ともに増加しました(24年11月146件→25年10月112件→25年11月179件)。

出費の予定や欲しいものがあるといった意欲はみられていますが､生活者が感じる物価高の影響が再燃したこと(※)や年末年始に向けた引き締め意識が高まっており､昨年同様､11月の消費意欲は高まりきらないことが予想されます。

※10月には食品や飲料を中心に3,000 品目以上が値上げされています(3,000品目を超えたのは今年4月ぶり)

Point2 消費意向は外出・食関連で前月比減。「書籍・エンタメ」のみ前年比増

「特に買いたいモノ・利用したいサービスがある」人の割合は28.1%で､前月比で-1.2ptと低下し､前年比では-0.2ptと横ばいでした。前月比を男女別にみると､男性27.8pt(前月比+1.9pt)､女性28.4pt(前月比-4.4pt)と､女性での低下が目立っています。16カテゴリー別の消費意向をみると､前月比では「外食」「旅行」「食品」「レジャー」が20件以上減少しました。女性では､「外食」「食品」「書籍・エンタメ」が20件以上減少しています。前年比では「書籍・エンタメ」が20件以上増加しました。例年11月に意向が高まりやすい外出や食関連といった秋らしいカテゴリーで前月から減少し､消費意向は伸びづらい様子がうかがえます。

