子どものアイデアで企業・団体のＳＤＧｓチャレンジを応援！「サステナ ＫＩＤＳ ＡＷＡＲＤ ＳＤＧｓ ＳＴＡＴＩＯＮＳ東急・相鉄沿線」を開催

東急株式会社

一般社団法人ＳＷｉＴＣＨ（以下、ＳＷｉＴＣＨ）と東急株式会社（以下、東急）は、相鉄ホールディングス株式会社の特別協賛のもと、小学生を対象にＳＤＧｓに関連したポスターなどの作品を募集し、優秀な作品を表彰および公開するイベント「サステナ ＫＩＤＳ ＡＷＡＲＤ ＳＤＧｓ ＳＴＡＴＩＯＮＳ東急・相鉄沿線」（以下、本アワード）を共同で開催します。募集作品のテーマとなる東急などの企業・団体が設定する「ミッション」の内容や賞品などを掲載する特設サイトを２０２５年１１月１日（土）正午にオープンし、作品の募集を開始します。

近年、気候変動に伴う気温の上昇や水害、物価の上昇や人手不足など、生活に直接影響を及ぼす社会課題が次々と顕在化しており、持続可能な社会の構築に向けた取り組みの重要性が一層高まる中、本アワードは、子どもたちが「ミッション」を選び作品を制作する過程で、大人が環境のために取り組んでいるさまざまなアクションを知り、ＳＤＧｓに関するリテラシーを向上できる仕掛けになっています。

ＳＷｉＴＣＨは、「地球一つで暮らせる未来」の実現に向け、渋谷を拠点に世代・業界を超えた共創や教育活動を推進しており、その一環として、２０２４年から２０２５年にかけて「サステナ ＫＩＤＳ ＡＷＡＲＤ札幌」を開催しました。今般、この取り組みを首都圏に広げるべく、同じく渋谷を拠点する東急と本アワードを共同で開催する運びとなりました。

東急は、２０２５年２月に「子育て・学生応援 東急スクラムプロジェクト」を、２０２５年９月に「美しい時代へ みらいアクション」を推進するプロジェクトを開始しており、その一環として本アワードを開催し、東急線沿線を中心とした事業エリアの魅力向上と、安心していつまでも住み続けたくなるサステナブルな街と社会の実現を目指します。

受賞作品は、特設サイトの他、東急線沿線をはじめとする交通広告や商業施設などで公開します。子どもたちのしなやかでフレッシュなアイデアから生まれる作品を広く公開することで、あらゆる世代の環境や社会にやさしい行動を促進するとともに、東急線沿線のさらなる魅力向上を目指します。

詳細は別紙のとおりです。

【別紙】

■「サステナ ＫＩＤＳ ＡＷＡＲＤ ＳＤＧｓ ＳＴＡＴＩＯＮＳ東急・相鉄沿線」概要

小学生のしなやかでフレッシュなアイデアから生まれる作品を通じて、あらゆる世代の環境や社会にやさしい行動の促進を目指すアワードです。企業・団体は、作品のテーマとなる「ミッション」を提供し、小学生は自分が好きな「ミッション」を選び、３コマ漫画、ポスター、１０秒以内の動画のいずれかを制作します。応募作品の中から、本アワードの審査委員が全体賞（計５作品）、東急などの「ミッション」提供企業・団体が「ミッション賞」（ミッションごとに最大３作品）を選定し、制作者には表彰式で表彰状や賞品を授与します。なお、受賞作品は特設サイトの他、東急線沿線をはじめとする交通広告や商業施設などで公開します。

主催：一般社団法人ＳＷｉＴＣＨ・東急株式会社

特別協賛：相鉄ホールディングス株式会社

協力：日本航空株式会社ほか（一覧は特設サイトに掲載）

■募集要項

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10686/table/1202_1_0802ea4783be07aa7b99584ee3d1e59c.jpg?v=202511010857 ]

■「ミッション」の提供企業・団体、概要および「ミッション賞」賞品（一部）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10686/table/1202_2_67d5b4f6bdc0632e9d6205a53c541998.jpg?v=202511010857 ]

「ミッション」および賞品は、特設サイトにて随時追加予定です。また、変更となる場合があります。

※ＳＡＦ：バイオジェット燃料を含む持続可能な航空燃料。原料として廃食用油、サトウキビなどのバイオマス燃料や都市ごみ等を用いて製造するもので、航空機や給油設備の変更をせずとも利用でき、製造から使用までのライフサイクル全体で約６０～８０％のＣＯ2削減効果が得られます。（引用元：国土交通省「空のカーボンニュートラル ＳＡＦの導入促進 航空機運航分野の脱炭素化」

■受賞作品の発表

全体賞は、応募された全作品から審査委員が５作品を選定します。

「ミッション賞」は、「ミッション」提供企業・団体がそれぞれ最大３作品を選定します。また、そのうち代表作品をそれぞれ１作品選出します。

受賞作品の発表は、２０２６年２月１８日(水)に特設サイトおよび受賞者へのメールにて発表します。

■受賞作品の公開

受賞作品は、下記のとおり、一般公開します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/10686/table/1202_3_c12535528ef2fc39753963cd859fda86.jpg?v=202511010857 ]

■一般社団法人ＳＷｉＴＣＨについて

一般社団法人ＳＷｉＴＣＨは「地球一つで暮らせる未来」の実現に向け、若者が中心となり世代・業界を超えて共創するプラットフォームです。日本政府団としてＣＯＰ２８・ＣＯＰ２９に参加し、世界のサステナビリティに関する最新情報を日本国内に広める活動を展開しています。また、若者向けのトップランナーとの対話機会の提供、環境リーダー人材育成を通じて「地球１つで暮らしていく」未来を実現することを目指し活動しています。

代表理事 佐座 槙苗（さざ まな）

１９９５年生まれ。カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学卒業。ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン大学院 サステナブル開発専攻 卒業。Ｍｏｃｋ ＣＯＰ２６ グローバルコーディネーターとして１４０カ国の若者に呼びかけ、ＣＯＰ２６で環境教育サミットを開催、国際的に注目を浴びる。２０２１年、一般社団法人ＳＷｉＴＣＨを設立。２０２３年「Ｆｏｒｂｅｓ ＪＡＰＡＮ ３０ ＵＮＤＥＲ ３０」に選出。ＣＯＰ２６・ＣＯＰ２８・ＣＯＰ２９日本代表として参加。日本学術会議連携会員（特任）。ＮＨＫ国際放送番組審議会委員。

■東急株式会社「美しい時代へ みらいアクション」について

ＳＤＧｓの目標期限である２０３０年を超えた明るい未来を見据え、東急(株)グループ各社・各団体や、東急線沿線を中心とした事業エリアの企業・団体と連携し、沿線住民の方々やお客さまと一緒に取り組むサステナブルアクションの総称です。専門家の監修のもと、５つのアクションテーマを設定し、情報発信やイベントの開催などを通じて、事業エリアの魅力向上と、サステナブルな街と社会の実現を目指します。

ＵＲＬ：https://www.tokyu.co.jp/company/news/detail/58986.html

■東急株式会社「子育て・学生応援 東急スクラムプロジェクト」について

東急(株)グループの多岐にわたるノウハウやアセットを活用し、子育て関連施設やサービスのさらなる強化・連携に取り組むことで、東急線沿線の子育て世帯や学生におけるサービス向上や家計応援を実現する取り組み。「交通利用」、「まなび」、「お出かけ」、「暮らし」、「文化・体験」といったさまざまなシーンで、子育て世帯や学生の支援を推進することで、より住み続けたくなる沿線の実現を目指します。

ＵＲＬ：https://www.tokyu.co.jp/kodomoscrum/

以上