クリスマスを彩る贅沢な味わいのミルフィユ。「フランセ」から「クリスマスをたのしむミルフィユ」を期間限定で発売いたします！

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、“くだもの”と“木の実”を楽しむ洋菓子ブランド「フランセ」から、「クリスマスをたのしむミルフィユ」を2025年11月1日（土）より発売いたします。

昨年多くの反響をいただいた「クリスマスをたのしむミルフィユ」が今年も登場。この時期にしか味わえない“苺”と“プラリネ”の贅沢な味わいのミルフィユをお届けいたします。

フレーズショコラ

ホワイトチョコを加えたクリームをサクサクと香ばしいパイ生地でサンド。ほんのり香るバニラと苺クランチの酸味のマリアージュをホワイトチョコのコーティングと共におたのしみください。

プラリネショコラ

ビターチョコとプラリネを加えたクリームをサクサクと香ばしいパイ生地でサンド。アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネの香ばしさとチョコのビターな味わいをスイートチョコのコーティングと共におたのしみください。

パッケージは、クリスマスをイメージした色合いで可愛らしいデザインに仕上げました。クリスマスの贈り物や自分へのご褒美としてもおすすめです。季節限定かつ数量限定のため、この機会をお見逃しなく。

商品概要

＜クリスマスをたのしむミルフィユ＞

6個入：1,296円（税込）

（フレーズショコラ・プラリネショコラ ×各３個）

12個入：2,592円（税込）

（フレーズショコラ・プラリネショコラ ×各６個）

■2025年11月1日（土）～

※状況により発売日が異なる場合がございます

予めご了承くださいませ。

ブランドロゴ&ストーリー

「FRANCAIS」

洋菓子のフランセ

戦後まもなく渋谷の洋菓子店からはじまったフランセ。多くの皆様に支えられ、フランセの看板商品であるミルフィユは、お子様から大人まで、永きにわたりたくさんの方々にご愛顧をいただいております。

定番のミルフィユをはじめとして、すべてのお菓子の素材や製法にこだわり、美味しさを追求。

パイの層、果実の食感、木の実の香りなど、

ひとつひとつ丁寧に、本当に美味しいお菓子づくりに日々努めております。

商品情報

・果実をたのしむミルフィユ 果実をたのしむ詰合せ

個性の異なる「いちご」「れもん」「ピスタチオ」「ジャンドゥーヤ」４種のミルフィユを詰合せいたしました。

大切な方への贈り物や、手土産にもおすすめです。

8個入 1,620円（税込）

12個入 2,268円（税込）

16個入 3,024円（税込）

32個入 5,400円（税込）

・レモンケーキ

レモンピール、蜂蜜を加え、しっとりと焼き上げた生地をレモン風味のホワイトチョコレートでコーティングいたしました。爽やかな香りと、甘さを抑えたレモンの風味をお楽しみいただける、かわいらしいレモン型のレモンケーキです。

4個入 1,188円（税込）

6個入 1,782円（税込)

8個入 2,376円（税込）

12個入 3,564円（税込）

店舗情報

表参道本店、エキュートエディション渋谷店、東京ギフトパレット店、伊勢丹新宿店、丸井北千住店、ルミネ荻窪店、アトレ上野店、アトレ吉祥寺店、横浜高島屋店、ラゾーナ川崎プラザ店、そごう横浜店、テラスモール湘南店 他

