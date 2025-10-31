「激変時代を生き抜くリーダーの条件」と題して、自律進化組織研究所 組織開発コンサルタント 三好 章樹氏によるセミナーを2025年12月4日(木)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

なぜ、あのチームは“指示なし”でも成果を出せるのか？

激変時代を生き抜くリーダーの条件

～自走促進型マネジメントの実践～

[講 師]

自律進化組織研究所 組織開発コンサルタント 三好 章樹 氏

[日 時]

２０２５年１２月４日（木） 午後１時～３時３０分

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[こんな方におすすめ]

・自分が指示しなくても現場が主体的に考え行動するマネジメントをしたい管理職

・部署・部門のパフォーマンスを向上したい主任職から部長職までの管理職

・ポストコロナの新時代リーダー／経営後継者として成長を求めている方

・部門長・マネージャーとして組織変革を担う立場の方

[重点講義内容]

部署を活性化しパフォーマンスを最大化したい管理職の最強のマネジメント手法を公開。

いま世の中の就業観や帰属意識は完全に変わりました。働き方改革、リモートワークの普及、コンプライアンス意識の向上、テクノロジーの発達などによって、いまや転職サイトへの登録は当たり前、厳しい指導がハラスメントになることを恐れ上司が部下を腫れ物扱い、副業解禁が増えるも、退職代行サービスも普及。さらに、わからないことは上司よりもAIに訊く方が早いという声も聞かれるように。経営者・管理職と社員の関係性も、コミュニケーションも、これまでの常識が通用せず、本音が見えにくいと言われる時代となりました。この状況で、教育・指導・管理によってコントロールしようとする指示命令型マネジメントにはリスクしかありません。

本講では、この状況をエネルギーに変える突破口、「自走促進型マネジメント」について、実例を交えて詳解します。社員の価値観を引き出し、尊重し、応援するからこそ、社員のポテンシャルを根こそぎ引き出し、離職もなく想像を超えたパフォーマンスを叩き出す「新時代のマネジメント」の具体的な考え方と手順を全て公開します。自走促進型リーダー像と、組織の自律進化モデルを徹底解説。再現性ある手法を紐解き、“明日から実践できる経営力”を手にしてください。



１．激変時代でもチームのパフォーマンスが劇的に上がる「攻めのリーダーシップ」とは？

２．新時代リーダーの必須能力：透明な存在になる力

３．目標管理や1on1ミーティングをするほど社員の目が輝かない理由

４．目標を立てさせなくても若手が生き生きと行動するようになるリーダーシップとは

５．ピタリと離職が止まる！今日からできる7ヶ月で自走組織になる方程式

６．管理職がみずから課題解決！自治能力が驚くほど上がるコミュニケーション・モデル

７．失敗事例に学ぶ：変革を阻むリーダーの盲点

８．明日から実践できる！経営力アップの具体的アクションプラン

９．質疑応答

