マニエスグループ、ＪＲ西日本グループ初の“グループ内完結型”再生可能エネルギー供給事業を包括支援

マニエスグループ株式会社

マニエスグループ株式会社（以下、「当社」）は、ＪＲ西日本不動産開発株式会社（以下、「ＪＲ西日本不動産開発」）のパートナーとして、同社初となる太陽光発電所の開発およびオフサイトPPA*1スキームの組成を全面的に支援し、このたび第一号案件の運転が開始された事をお知らせいたします。

本事業は、西日本旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ西日本）が保有する遊休地を有効活用し、ＪＲ西日本不動産開発が自社で太陽光発電所を保有、発電した再生可能エネルギーを中国SC開発株式会社が管理・運営する広島新駅ビル「ミナモア」へ供給する、ＪＲ西日本グループにとって初の取り組みです。

当社は本事業の構想段階から、事業採算性の評価、EPC事業者*2・O&M事業者*3の選定、オフサイトPPAスキームの設計、ＪＲ西日本グループ内での円滑な意思決定のサポートに至るまで、包括的な開発支援を提供しました。今後は、発電所の安定稼働に向けた運営管理も担ってまいります。

ＪＲ西日本グループは、環境長期目標「ＪＲ西日本グループ ゼロカーボン2050」を掲げ、2050年までにグループ全体のCO2排出量「実質ゼロ」を目指しており、本事業はその実現に向けた重要な一歩となります。

当社は、本案件で培った知見と信頼を基盤に、後続の取り組みにおいてもＪＲ西日本不動産開発を継続的に支援し、ＪＲ西日本グループの環境長期目標の達成、ひいては脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

＜本取り組みのスキーム図＞

*1 オフサイトPPA：遠隔地の発電所から、送配電網を通じて電力需要施設へ再生可能エネルギーを供給する電力購入契約。

*2 EPC事業者：再生可能エネルギー発電所の設計（Engineering）・調達（Procurement）・建設（Construction）を一括で請け負う事業者。

*3 O&M事業者：発電所の運転（Operation）・保守（Maintenance）を行う事業者。

