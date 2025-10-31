スマートスピーカーや小型プロジェクターなど豪華景品が当たる！英国紅茶ブランド アーマッドティー「わたしのご褒美時間キャンペーン」開催

富永貿易株式会社

富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、英国紅茶ブランド「アーマッドティー」にて、「AHMAD TEAを買って応募！わたしのご褒美時間キャンペーン」を2025年11月1日より実施いたします。

キャンペーン特設サイト :https://www.cp-lp.jp/ahmadtea-mustbycp2025/?utm_source=shop&utm_medium=pr&utm_campaign=mustbycp2025

「今日を彩る、とっておきの1杯を。」をコンセプトに、紅茶がもたらす豊かな時間をお届けする英国紅茶ブランド「アーマッドティー」。「高品質な紅茶を手軽に飲んでほしい」という創業者の想いから、「高品質・良心価格」という基本理念のもと、今日では世界90か国以上で親しまれています。

伝統的なブレンドをはじめ、フルーツティーやデカフェタイプまで揃う幅広いラインナップから、きっとお気に入りの紅茶が見つかるはず。

温かい飲み物がますます美味しく感じるこの季節、「アーマッドティー」の紅茶に親しんでいただくきっかけになればと、「第１弾：紅茶と私と、音楽。」、「第２弾：紅茶と私と、シネマ。」のプレゼントキャンペーンを、3ヶ月にわたって実施いたします。ぜひふるってご応募ください。

キャンペーン概要

◆第１弾 ： 紅茶と私と、音楽。

【応募期間】

2025年11月1日(土) 10:00～2025年12月15日(月) 23:59

【賞品内容／当選人数】

A賞：Alexa搭載スマートスピーカー／5名様

B賞：shirokane sweets TOKYO 皇室献上栗 山江栗のモンブラン／10名様

Wチャンス賞：「えらべるPay(R)」 500ポイント／150名様

◆第２弾 ： 紅茶と私と、シネマ。

【応募期間】

2025年12月16日(火)10:00～2026年1月31日(土)23:59

【賞品内容／当選人数】

A賞：Android TV搭載！小型プロジェクター／5名様

B賞：銀座千疋屋 選べるギフト(5,500円相当)／10名様

Wチャンス賞：「えらべるPay(R)」 500ポイント／150名様

※Wチャンス賞は、A賞・B賞にご当選されなかった方の中から抽選いたします。

※事前の通知なく賞品の内容・仕様・デザインに変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※第1弾B賞・Wチャンス賞および第2弾B賞・Wチャンス賞はデジタルギフトです。

※キャンペーンは予告なく変更・早期終了、または延長する場合がございます。

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

応募方法について（第１弾・第２弾 共通）

【対象商品】

店頭で販売されている「アーマッドティー」ブランド全商品（ECサイト・カタログ宅配等含む）

※店舗によっては対象商品のお取り扱いがない または 欠品している場合がございます

【応募条件】

対象商品を500円(税抜)以上お買い上げのレシート1枚、もしくは合算すれば同条件を満たす複数枚1組のレシートで、1口のご応募が可能です。

【応募の流れ】

STEP：1

応募条件を満たすレシートを撮影した画像または、ECサイトの領収書キャプチャー画像を用意

STEP：2

富永貿易株式会社 LINE公式アカウント「TOMINAGA(@664abwam)」を友だち追加

STEP：3

「TOMINAGA(@664abwam)」の下部メニューから「応募する」ボタンをタップ

STEP：4

「TOMINAGA(@664abwam)」のトークルームに送信されたメッセージからアンケートに回答し、「入力完了」ボタンをタップ

STEP：5

「TOMINAGA（@664abwam）」のトークルームに戻り、再度下部メニューから「応募する」ボタンをタップ

STEP：6

画面の案内に従ってご希望の商品を選択し、レシート画像を送信し、応募完了

【当選のご連絡について】

LINEトークメッセージにて、当選のご連絡・賞品に関するご案内を差し上げます。

第１弾：2026年1月上旬頃

第２弾：2026年1月下旬頃

関連リンク

・公式ブランドサイト

http://ahmadtea.jp/

・Instagram

https://www.instagram.com/ahmadtea_jp/(https://www.instagram.com/ahmadtea_jp/)

・X（旧Twitter)

https://x.com/ahmadtea_jp

・Facebook

https://www.facebook.com/ahmadtea.jp/(https://www.facebook.com/ahmadtea.jp/)

・Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/stores/page/E45A20E2-9E0A-4C3C-8AE3-90D2A7FBC7FB?channel=fuku-pr

・楽天24

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/AHMAD/?sid=261122&l-id=hld_r24_top_header_search_pc(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/AHMAD/?sid=261122&l-id=hld_r24_top_header_search_pc)

・LOHACO

https://lohaco.yahoo.co.jp/search?p=AHMAD

・TastyWorld！（富永貿易 オンラインショップ）

https://shopping.tominaga.co.jp/pages/ahmad-tea