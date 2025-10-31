「バイバイ、転売」チケットの不正転売禁止を啓蒙するアニメーションCMを公開 ～電子チケット・公式リセールのチケプラが啓蒙広告を制作～

株式会社チケットプラス

電子チケット事業や主催者公認の公式チケットリセールサービス「チケプラトレード」を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、非正規のチケット転売サイトやSNSを通じた個人間売買の禁止啓蒙ならびに公式チケットリセールの利用促進のため、アニメーションCM「バイバイ、転売」を制作しました。2025年10月31日（金）からTVerやYoutubeで広告を公開します。

■アニメーションCM「バイバイ、転売」 10月31日（金）公開

＜CMストーリー＞

今回公開する30秒の新アニメーションCMでは、正規流通のチケットが管理される「チケット工場」を舞台に、チケットを高値で売りつけようとする悪役「転売ヤー」と、不正転売からチケットを守るヒーロー「チケプラ博士」の対決を描いています。

動画の冒頭では、転売ヤーがチケット工場に現れ、チケットを不正に高額で販売しようと企てます。そこにチケプラ博士が登場し、転売ヤーを撃退するユーモアあふれる展開になっています。短い時間ながら、子どもから大人まで幅広い世代に、「チケット不正転売をやめよう」というメッセージを直感的に伝える動画となっています。

＜CM概要＞

CMタイトル ：「バイバイ、転売」

公開開始日 ：2025年10月31日（金）

Youtube URL ：https://youtu.be/mNq_kD64zUo?si=JvKOyIMckQ60Bf3d

特設ページ ：https://tixplus.jp/feature/resaleissue/

■適正にチケットが流通する世の中の実現へ

チケットプラスは、2006年よりチケットの不正転売対策に取り組み、業界に先駆けて電子チケットやチケットトレード（リセール）などをはじめとするチケプラサービスを提供してきました。チケットの電子化によりオークションサイト等での出品を抑止しつつ、やむを得ず公演に行けなくなったファンの方が定価でチケットを譲渡できるよう主催者公認の公式リセールサービス「チケプラトレード」を運営。さらに、本人確認を強化するために、顔写真をチケット券面に表示する入場方式や、AIによる顔認証技術を用いたチケット不要の顔パス入場など先進的なソリューションを展開し、不正転売を未然に防ぐ取り組みを進めています。

しかしながら、業界内では依然として非正規の転売サイトやSNS上では不正転売行為が行われており、社会的な問題となっています。実際に、人気アーティストのツアーで転売出品している1,589件について、発信者情報開示命令を求める申し立てを行った事務所様の対応は記憶に新しく、法的責任の追求に発展するケースがあることも発表されています。

このように、いまだチケットの不正転売が横行している現状を踏まえ、当社は「チケット不正転売をやめよう」というメッセージ性を持たせた啓蒙広告を制作しました。非正規のチケット転売サイトやSNSでの個人間売買の抑止を図るとともに、アニメーション表現を活用することで様々な世代にチケット不正転売問題への認識・関心を高めてもらうことを狙いとしています。

チケットプラスは今後も、テクノロジーと啓発活動の両面から不正転売防止に取り組み、ファン・アーティスト・イベント主催者が安心してチケットを利用できる、公正で健全なチケット流通の実現を目指してまいります。

■株式会社チケットプラスについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、50万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるチケットプラス独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。