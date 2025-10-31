～集めたカードがおウチに届く～ ライコレのリアルカード配送サービス「RIZINカードデリバリー」提供開始

株式会社VOLZ

株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus、本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗、以下VOLZ）は、RIZIN公式カードコレクションサービス「RIZIN CARD COLLECTION・ライコレ（以下、ライコレ）」で集めたデジタルカードを実物のカードとして購入できる新サービス「RIZINカードデリバリー」の提供を開始いたしました。

「ライコレ」は、RIZINファイターたちのデジタルカードをコレクションできるWEBサービスとして、2025年4月のローンチ以降、多くの格闘技ファンの皆様にご愛顧いただいてきました。

この度「デジタルコレクションをリアルな形で手元に残したい」というユーザーの皆様の要望にお応えし、デジタルカードを物理的なコレクションとしてお届けする「カードデリバリー」サービスを開始する運びとなりました。

■特別なカードを確実にお手元に

「カードデリバリー」最大の魅力は、お客様が「ライコレ」で実際に集めたデジタルカードの中から、お気に入りのカードを選んでリアルカード化できる点にあります。ランダムなパック販売とは異なり、お客様の努力や感動の瞬間が詰まった特別なカードを確実に手元に残すことができます。なおサービス開始時のリアルカード化対象シリーズは「ライコレ」で最も多くの枚数をリリースしている人気シリーズ『PRIMAL』です。リアルカード化対象シリーズは順次拡大してまいります。

■カードデリバリー限定仕様でお届け

お届けするリアルカードは全てホログラム加工された豪華な仕様となっており、デジタル画面では味わえない光沢と質感でファイターたちの魅力を一層引き立てます。「カードデリバリー」でしか手に入らない、推しファイターのホログラムカードを手に入れましょう。

「ライコレ」ユーザーの皆様はもちろん、これまで「ライコレ」を体験したことがない皆様においても、デジタルで集めたRIZINファイターのカードがホログラム仕様のリアルカードとして手元に届く画期的なサービスをご体感いただければ幸いです。

■「RIZINカードデリバリー」サービス概要

サービス名 ：RIZINカードデリバリー

URL ：https://card-delivery.com/rizin?utm_source=press&utm_medium=Referral&utm_campaign=251031(https://card-delivery.com/rizin?utm_source=press&utm_medium=Referral&utm_campaign=251031)

対象シリーズ：『PRIMAL』（順次拡大）

価格 ：1枚 500円（税別）

送料・利用料：注文ごとに 1,000円（税別）

注文枚数 ：1回の注文で最大30枚まで購入可能

発送目安 ：注文締切から起算して、土日祝を除く7～10営業日で発送

特徴：

・ライコレで集めたデジタルカードを実物のカードとしてお届け

・自分の集めたカードを指定して購入可能（ランダム販売ではありません）

・リアルカード化対象カード入手後、即注文が可能

・全カードがホログラム加工された豪華仕様

■「RIZIN CARD COLLECTION・ライコレ」について

『RIZIN CARD COLLECTION・ライコレ』とは、RIZINファイターのデジタルカードが手に入るRIZIN公式サービスです。ログインボーナスやミッション達成で手に入る「ダイヤ」や「コイン」を使用することでファイターたちのカードをコレクションできます。

集めたカードを使って楽しめる対戦機能「COMBAT」や、RIZIN全大会の勝敗予想機能など、ライコレを通じてRIZINの世界を存分にお楽しみください。

RIZIN CARD COLLECTION・ライコレ

https://rizincc.com?utm_source=press&utm_medium=Referral&utm_campaign=251031-delivery(https://rizincc.com?utm_source=press&utm_medium=Referral&utm_campaign=251031-delivery)

■株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ（旧:株式会社Tixplus）は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。

現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。

VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。

会 社 名 ： 株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや

関連する各種サービスの提供ならびに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://volz.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社VOLZ 広報担当

E-mail: press@volz.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。