長崎スタジアムシティ　開業1周年レポート

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットホールディングス（本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長 兼 CEO：高田旭人）は、2024年10月14日に開業した長崎スタジアムシティが、1年目を終えたことを受け、「長崎スタジアムシティ開業1周年レポート」をご報告いたします。

▼来場者

開業1年間で延べ485万人が来場。

休日はサッカー、バスケットボール、音楽イベントで賑わい、特にイベントが重なった2024年10月27日は4万4千人以上の来場数で過去最多となった。

【属性・内訳】

近隣からの来場者割合が多い。また、年代・男女比がほぼ均等であり、老若男女問わず利用。

▼アプリ

約50万人がスタジアムシティアプリを利用。

イベント閲覧、ポイント利用、情報取得など、アプリ経由の利用者が多いことは経営的な安定につながっている。

【属性・内訳】

▼イベント

サッカー（V・ファーレン長崎）、バスケットボール（長崎ヴェルカ）のリーグ戦に加え、その他のイベント（バレーボール、歌舞伎、スケートなど）を多数開催。

【内訳】

イベントの約3分の2を自前で企画・開催している（V-MAX、パブリックビューイングなど）。成功事例は翌年以降も継続し、「習慣化」「定番化」を目指す。

▼ホテル

稼働率が上昇傾向。宴会や結婚式の数も増加。

スタジアム内の楽しみ（プール、温泉など）が浸透。

【内訳】

▼商業

▼直営事業

▼オフィス