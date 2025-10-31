日本発、ビートで世界をつなぐラップアイコンYAYOI DAIMON（大門弥生）、新クラブリミックス「Back It Up (Remix)」をリリース

The Orchard Japan

日本のラップ界を牽引するYAYOI DAIMON（大門弥生）が、グローバルコラボレーションで話題となったシングル「Back It Up」のクラブリミックスを本日リリース。今回のリミックスは、ドミニカ共和国出身の人気アーティストJenn Morel（ジェン・モレル）とのトリリンガル（3言語）コラボレーションをさらに進化させ、テックハウスの新たなアプローチで生まれ変わった楽曲となっている。

オリジナル曲「Back It Up」は、2025年8月15日にリリースされ、既に60,000回以上のストリーミング再生を記録。ファンによるダンスチャレンジも盛り上がり、多数のダンス動画がSNSで投稿された。

Yayoi Daimon x Jenn Morel x Walshy Fire x XLII「Back It Up」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QeEb0-L51n0 ]

「Back It Up (Remix)」は、深いベースライン、催眠的なパーカッション、テックハウスならではのエネルギーを融合。オリジナルをクラブ向けに再構築し、熱気あふれるダンスフロアに最適な高揚感あふれるアンセムに仕上がっている。感染力のあるリズム、力強いドロップ、そして大胆なアティチュードで、大門弥生の力強く、フェミニンなメッセージ性をさらにクラブシーンに押し広げる。

大門弥生は、社会規範への挑戦とフェミニズム的なメッセージで知られ、世界中の女性たちの共感を呼んだバイラルヒット「NO BRA!」(2018年)で国際的な注目を集めた。今回のリミックスでも、フェミニンで大胆なスピリットを貫きながら、新しいクラブサウンドに挑戦している。

一方ジェン・モレルは、プラチナ認定シングル「Ponteme」や2022年のバイラルヒットでDJ Hugelとのコラボレーション曲「Tamo Loco」で国際的に注目されるアーティスト。女性のエンパワーメントをテーマにした楽曲とステージパフォーマンスで知られ、大門弥生とのコラボレーションで互いの個性を融合させている。

リリース情報

大門弥生（YAYOI DAIMON）

「Back It Up (Club Remix)」配信中

配信リンク：https://symphony.to/yayoidaimon-1/back-it-up-club-remix

レーベル：Sisterhood

■Music Video

Yayoi Daimon x Jenn Morel x Walshy Fire x XLII「Back It Up」https://www.youtube.com/watch?v=QeEb0-L51n0

■Follow Yayoi Daimon:

Official: https://www.yayoi-daimon.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@YAYOIDAIMONJP

Instagram: https://www.instagram.com/yayoidaimon/

TikTok: https://www.tiktok.com/@yayoidaimon

X: https://x.com/yayoidaimon

