【OWNDAYS | オンデーズ 】奈良市初出店！10月31日、世界遺産平城宮跡に隣接する「ミ・ナーラ」に県内3店舗目をオープン！

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2024年10月31日（金）、「OWNDAYS ミ・ナーラ店」をオープンいたします。

店舗情報URL：https://www.owndays.com/jp/ja/information/882(https://www.owndays.com/jp/ja/information/882)

店舗詳細

OWNDAYS ミ・ナーラ店

今回の出店地である「ミ・ナーラ」は、世界遺産・平城宮跡歴史公園に隣接し、官公庁も立ち並ぶ奈良の中心エリアに位置します。館内には大型スーパーもあり、地元住民の生活を支える一方、観光で訪れる人々も集う、多様な魅力を持つ商業施設です。

OWNDAYSでは、毎日を彩るデザイン性の高いフレームから、観光に便利なサングラスまで、バリエーション豊かなラインアップをご用意しています。どんな度数でも薄型非球面レンズと遠近両用レンズの追加料金は0円となっており、専門知識の豊富なスタッフがお客様一人ひとりに最適なメガネ選びをサポートします。また、オープン記念として、2本目が半額になるお得なキャンペーンも開催。この機会にご家族やご友人とご一緒にお立ち寄りください。

店舗名：OWNDAYS ミ・ナーラ店

オープン日：2025年10月31日（金）

営業時間：10:00ｰ20:00

住所：〒630-8012 奈良県奈良市二条大路南1-3-1 1F

安心のアフターサービスをご紹介

お気に入りのメガネを永く快適に使っていただくためには、定期的なメンテナンスが大切です。OWNDAYSでは、ご購入後も安心の保証と便利なサービスで、みなさまのメガネライフをサポートします。

・フレームやレンズの交換保証：

ご購入後1か月以内であれば、理由を問わずフレームのデザインを変更することができます。また、見え方が合わない場合も1年間に最大2回まで無料で度数の変更が可能です。ご購入後も、お客様のライフスタイルに合わせた「見え方」をサポートしていきます。

・もしもの保証：

ご購入から1年以内であれば、破損の理由を問わず、購入価格の50％OFFで同一商品に交換いたします。万が一、メガネを踏んでしまった場合やお子様に破損されてしまった場合など、予期せぬトラブルにも対応可能な安心のアフターサービスです。

・メンテナンス保証：

ネジの緩み、鼻パッド交換などのメンテナンスはいつでも無料で可能。フィッティングやクリーニングも含め、購入した店舗に関わらず全国の店舗で対応しています。お近くの店舗へお気軽にお立ち寄りください。

・こども保証（U-18）：

18歳以下のお客様がフレームを破損してしまった場合、自損・他損に関わらず、無料で新しいメガネへ交換が可能です。また、ご購入から1年以内にメガネを新しく購入いただくと、表示価格から20%OFFで購入できます※。度数の変化が起こりやすい成長期のお客様にも安心のサービスとなっています。

※2回目以降の購入時に18歳以下の方が対象

OWNDAYSでは、ご購入いただいた後も安心して過ごせる、快適なメガネライフを全国の店舗でサポートいたします。どうぞ、安心してお気に入りの一本をお選びください。

OWNDAYS安心アフターサービス：

https://www.owndays.com/jp/ja/services/warranty

オープン記念キャンペーン

OWNDAYS ミ・ナーラ店限定

メガネまたはサングラスを2本以上お買い上げのお客様を対象に、2本目が半額となるお得なキャンペーンを2025年10月31日（金）から2025年11月27日（月）まで開催いたします。ファッションやシーンに合わせてご自身で2本を使い分けるのはもちろん、ご家族やご友人同士で1本ずつ選ぶなど、様々な組み合わせも可能です。ぜひ、この機会にご利用ください。

※一部対象外商品がございます。

おすすめの商品

▼リラックスシーンにおすすめ、超軽量で掛け心地の良い「OWNDAYS | AIR」

品番：AU2115N-4A フレームカラー：C6 ライトグレー

品番：AU2115N-4A

フレームカラー：C6 ライトグレー

金額： \13,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2115N-4A?sku=9169

▼お出かけシーンにおすすめ、ファッションのアクセントになる「BACK in BLACK」

品番：OB2012G-5A フレームカラー：C2 マットブラック

品番：OB2012G-5A

フレームカラー：C2 マットブラック

金額：\15,000（税込）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/OB2012G-5A?sku=9012

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界13カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses