甘く満ちるバニラの“ロイヤルな余韻”を閉じ込めて。定番人気スイーツを詰め合わせた「ロイヤルギフト」で贅沢なひとときを。「VANI（バニ）」から心ときめくギフトボックスが登場。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）は、バニラ香る甘く豊かなスイーツを展開する【VANI（バニ）】より、「ロイヤルギフト」を11月1日(土)に新発売いたします。

VANIの定番人気商品である「サンドクッキー」と「ミルフィユ」を、洗練された上質な二段仕立てのボックスに一つひとつ丁寧に詰め合わせました。ふたを開けるたびに広がる華やかさに高揚感に包まれる、特別な時間を過ごすにふさわしい、まさに“ロイヤル”なギフトです。

薄く焼き上げたバニラ香るクッキーでチョコ※をサンドした「サンドクッキー」と、サクサクのパイにバニラクリームを重ねた「ミルフィユ」。バニラの魅力を閉じ込めた2種の味わいが織りなす、 心満たされる味わいで、贅沢なひと時をお過ごしくださいませ。

※チョコレートコーチングを使用

◆商品概要

【商品名】ロイヤルギフト

【価 格】39入：10,800円（税込）

【内 容】サンドクッキー24枚入、ミルフィユ15個入

【発売日】2025年11月1日（土）～

◆ブランドストーリー

バニラ、それはお菓子にとってのパフューム。

熟成された希少なバニラの鞘から、 バニラビーンズを取り出し、 とっておきの素材にまとわせれば 軽やかにも、ミステリアスにも、 お菓子はドラマティックに変化する。

バニラが贅沢に香り立つ、 甘く、豊かな VANI -バニ- の物語。

◆商品のご案内

BRANDY CAKE（ブランデーケーキ）※期間限定

マダガスカル産バニラと、フランス産葡萄で つくられたブランデーを練り込み焼き上げた、 甘く恍惚な香りのブランデーケーキ。

焼き上がったケーキ1つ1つをブランデーに 浸し、仕上げにバニラのグラサージュで甘い 香りをまとわせました。バニラとブランデーが奏でる、甘く芳醇に香る余韻をお愉しみください。

※商品全体のアルコール1.0％

1個入 ：2,000円（税込）

SAND COOKIE （サンドクッキー）

バニラ香料を混ぜ込んで、薄く焼き上げた クッキー。間にはバニラ風味のチョコレート※をはさみ、繊細なバニラの香りを重ね合わせたサンドクッキーです。

（バニラ香料使用）

※チョコレートコーチング使用

9枚入 ：1,080円（税込）

18枚入 ：2,160円（税込）

27枚入 ：3,240円（税込）

48枚入 ：5,400円（税込）

MILLEFEUILLE （ミルフィユ）

サクサクとしたパイを3枚に重ね、間にはバニラを使用した軽やかなクリームをはさみました。

芳醇な甘い香りがふんわりと広がる、華やかなミルフィユです。

8個入 ：1,296円（税込）

12個入：1,944円（税込)

COOKIE BOX （クッキーボックス）

バニラの多彩な魅力を4種類のクッキーで 表現しました。オリジナルデザインの四 角い缶に入った、数量限定のクッキー缶です。

（写真左から）「ロザス」「キプフェル」 「ブールドネージュ」 「ディアマン」

24個入 2,592円（税込)

＜販売時間＞OPEN~

※各日数量限定販売につき無くなり次第終了。

※当日の販売状況によって時間が変更になる 場合がございます。予めご了承下さいませ。

TERRINE （テリーヌ）

ニュージーランド産の生乳からつくられたグラスフェッドとナチュラルチーズを練り込み 仕立てた、なめらかで濃く溶けるテリーヌ。 マダガスカル産バニラの香りをまとわせ、一口ごとに広がる優雅な風味は特別なひとときへとあなたを誘います。 ※バター中ニュージーランド製造バター85％以上使用

1個 3,240円（税込）＜冷凍商品＞

＜販売時間＞OPEN~ / 17:30~ ※各日数量限定販売につき無くなり次第終了 ※当日の販売状況によって時間が変更になる 場合がございます。予めご了承下さいませ。

◆店舗情報

店舗名称：VANI（バニ） 阪神梅田本店

住 所：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田１丁目13－13 B1

お問合せ：06-6345-3243

営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる

＜公式ホームページ＞ https://sucreyshopping.jp/vani

＜公式インスタグラム＞https://www.instagram.com/vani_vanilla_official/

◆会社情報

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリ エンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、 GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショッ プ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、 フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、 バニ、ウーフィ