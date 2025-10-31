allureville(アルアバイル) が2025 Outer COLLECTION公開！
株式会社ファーイーストカンパニー
コレクションページはこちら :
https://www.allureville.com/feature/allureville_outercollection-25aw?apias_s_id=40265
Coat \49,500 / Pullover \23,100 / Stole \15,950 (TWEEDMILL)
Coat \64,900 / Pullover \15,400 / Pants \35,200 / Scarf \16,500 (manipuri) / Shoes \27,500
Coat \92,400 / Cardigan \29,700 / Shirt \29,700 / Pants \34,100 / Bag \126,500 (FANE) / Shoes \27,500
Blouson \47,300 / Pllover \13,200 / Skirt \26,400 / Gloves \16,500 (Italguanto) / Stole \15,950 (TWEEDMILL)
アイテム一覧はこちら :
https://www.allureville.com/items?ss=all&mc=alv_251031_25aw_outer_all
株式会社ファーイーストカンパニー(本社:東京都渋谷区広尾/代表取締役社長 澤井 昭仁)の運営するallureville(アルアバイル)が、2025年アウターコレクションの公開をお知らせします。
この冬を上質に彩る、アルアバイルのアウターコレクション。
洗練されたシルエットと素材で、冬のスタイルに上質な華を添えて。
アイテム一覧はこちら :
https://www.allureville.com/items?ss=all&mc=alv_251031_25aw_outer_all
allureville /アルアバイル
いつもポジティブな自分を持ち、上品で常に遊び心を持った女性に向けて提案。
上質な物作りにこだわり、時代に合わせて進化させたスタンダードなアイテムを中心にバランス良く構成。
それぞれをMIXしたスタイリングを楽しんでいただけます。
進化するトレンドを取り入れながら、上質感を感じる女性らしいスタイリングを提案するブランド。
・allureville shop：https://www.allureville.com/stores
・ONLINE SHOP：https://www.allureville.com/
・Instagram：https://www.instagram.com/allureville_official/
・Facebook：https://facebook.com/allureville/
・X：https://twitter.com/allureville