『ドールズフロントライン2』より、「クルカイ 蔚藍軌跡ver.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「大漫匠アニメスター」より、『「ドールズフロントライン2」 クルカイ 蔚藍軌跡ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●「ドールズフロントライン2」 クルカイ 蔚藍軌跡ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-193121&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■「ドールズフロントライン2」 クルカイ 蔚藍軌跡ver. 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：12,100円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：大漫匠アニメスター


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約24cm(台座含む)


【素材】PVC、ABS、磁石



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座


≪初回特典≫


・デフォルメクルカイマグネット






































※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C) SUNBORN. All Rights Reserved. (C) Animester All Rights Reserved



