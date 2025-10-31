『ドールズフロントライン2』より、「クルカイ 蔚藍軌跡ver.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「大漫匠アニメスター」より、『「ドールズフロントライン2」 クルカイ 蔚藍軌跡ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●「ドールズフロントライン2」 クルカイ 蔚藍軌跡ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-193121&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■「ドールズフロントライン2」 クルカイ 蔚藍軌跡ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：12,100円(税込)

□発売日：2026年7月予定

□ブランド：大漫匠アニメスター

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約24cm(台座含む)

【素材】PVC、ABS、磁石

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

≪初回特典≫

・デフォルメクルカイマグネット

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●「ドールズフロントライン2」 クルカイ 蔚藍軌跡ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-193121&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【今回ご紹介した製品を含む、『ドールズフロントライン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=23106&pagemax=60&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C) SUNBORN. All Rights Reserved. (C) Animester All Rights Reserved

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)