『ドールズフロントライン2』より、「クルカイ 蔚藍軌跡ver.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「大漫匠アニメスター」より、『「ドールズフロントライン2」 クルカイ 蔚藍軌跡ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
●「ドールズフロントライン2」 クルカイ 蔚藍軌跡ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-193121&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■「ドールズフロントライン2」 クルカイ 蔚藍軌跡ver. 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：12,100円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：大漫匠アニメスター
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約24cm(台座含む)
【素材】PVC、ABS、磁石
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
≪初回特典≫
・デフォルメクルカイマグネット
※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『ドールズフロントライン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=23106&pagemax=60&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) SUNBORN. All Rights Reserved. (C) Animester All Rights Reserved
