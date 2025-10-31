P・SPO会員様向け『ご紹介キャンペーン』開催！三福綜合不動産

株式会社三福ホールディングスP・SPO会員様向け・三福綜合不動産のご紹介キャンペーン

アパマンショップ加盟店を3店舗展開する株式会社三福綜合不動産（愛媛県松山市）は、フィットネス＆自習室複合施設「P・SPO」（ピースポ）の会員様を対象とした「ご紹介キャンペーン」を期間限定で開催いたします。

また、学生の皆さま向けに、P・SPOと三福管理物件をあわせてご利用いただくとおトクになる特典もご用意しています。

紹介する人も、紹介される人もWでおトク！

P・SPO会員の方が学生さん（進学予定者）を三福綜合不動産のアパマンショップへご紹介いただくと、基本特典として【商品券 1万円分】をプレゼント！

さらにP・SPO特典として月会費（税込5,478円）が3ヶ月間無料に！

紹介くださった方へ商品券プレゼント、紹介される方は仲介手数料もPSPO入会金も無料

紹介された方（学生・一般いずれも対象）は、基本特典としてお部屋探しの仲介手数料が無料！

さらにP・SPO特典として入会金7,700円が無料に！

新しい仲間を紹介すると、自分もお友達もどちらもお得です。

P・SPO（ピースポ）とは

SPA P・SPO（スパ ピースポ）北条店の外観

P・SPO（ピースポ）は、24時間使い放題のフィットネスジムを中心に、フリードリンクのカフェ型自習室や無料カラオケなど、様々な特典が揃った会員制サブスクサービスです。

愛媛県内に62店舗、北海道に1店舗の合計63店舗を展開し、最新マシンやAIプログラムによるトレーニング、ボルダリング・室内ゴルフ・野球・テニス・卓球などのスポーツ設備を追加料金なしで利用できるなど、地域で多くの方に利用されています。

学生さん限定特典！総額2万2,200円相当がおトクに

学生さん・進学予定者の皆さまが三福管理物件または三福運営の学生寮に入居される際には、以下の特典が適用されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4256/table/226_1_6b66c496be9cccd8f118b0f2dc30c0cc.jpg?v=202511010157 ]

松山市を中心に地域密着でお部屋探しをサポートしてきた三福綜合不動産が、スポーツを通じて健康な暮らしを応援するP・SPOと連携。

これから進学予定の方や、現在引越を検討している方の新生活を応援する特典となっています。

様々なお得特典が満載のP・SPO会員様限定キャンペーンを活用して、三福綜合不動産のアパマンショップもぜひ有効にご利用ください！

ご来店の予約は、以下の予約申込フォームからお気軽にご連絡ください。

ご来店予約フォームはこちら(https://www.apaman3puku.com/contacts/6/)

※P・SPO会員である旨をお申し出ください。

三福綜合不動産について

三福綜合不動産は、松山市・伊予市・東温市・砥部町など、愛媛県中予エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社です。

松山エリア取扱物件数98%を誇る三福綜合不動産のお部屋探しポータルサイト「松山賃貸ナビ」(https://www.apaman3puku.com)では、最新の管理物件情報やキャンペーン情報も随時更新中です。

https://www.apaman3puku.com

【会社概要】

会社名：株式会社三福綜合不動産

所在地：〒790-0811 愛媛県松山市本町5丁目7-7

代表者：代表取締役社長 中矢 孝則

本件の担当：桑原

電話：0800-601-8174

お問い合わせ：https://www.apaman3puku.com/contacts/1/

URL：https://www.3puku.co.jp/

※本リリースは松山賃貸ナビのブログ記事を元に編集・転載しています。