【DIOR】「ディオール アイコンズ」カプセルコレクションから2026年スプリング コレクションの新作が登場

クリスチャン・ディオール合同会社(C) BRETT LLOYD

「ディオール アイコンズ」が提案するメンズネオワードローブが、2026年スプリング コレクションのために再解釈されました。卓越したサヴォワールフェールを融合させ、シルエットは構造的なラインとディテールへのこだわりによって際立ちます。ロングコート、着心地のよいニット、洗練されたシャツに至るまで、こだわり抜かれた素材で仕立てられた魅力的なアイテムがそろい、控えめなラグジュアリーを体現しています。

シンプルでありながらも洗練されたバッグの数々もまた、卓越したアトリエの技術が細部に至るまで反映されており、中でもスモールサイズの「ディオール ノルマンディー」がその代表例です。「ディオール プリヴェ」ラインのアイテムは、ディオールのシグネチャーである「ディオール オブリーク」モチーフをあしらったベルベットカーフスキンのライニングが施され、ブラック、グレー、コニャックという魅惑的な3色で展開されます。

「ディオール リージェンシー」シューズは、「カナージュ」のグラフィカルなラインをあしらったソールが特徴です。「B01 マッチポイント」スニーカーは、控えめな曲線美を湛え、自信に満ちた足取りへと導きます。

エレガンスを象徴するタイムレスな本コレクションは2025年10月30日より全国のディオールブティックおよび公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にてご覧いただけます。

「ディオール プリヴェ」メッセンジャーバッグ \680,000「ディオール アイコンズ」ビーニー \115,000B80 ラウンジ スニーカー \165,000「ディオール アイコンズ」セーター \370,000

