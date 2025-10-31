【DIOR】「ディオール アイコンズ」カプセルコレクションから2026年スプリング コレクションの新作が登場
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) BRETT LLOYD
「ディオール プリヴェ」メッセンジャーバッグ \680,000
「ディオール アイコンズ」ビーニー \115,000
B80 ラウンジ スニーカー \165,000
「ディオール アイコンズ」セーター \370,000
(C) BRETT LLOYD
「ディオール アイコンズ」が提案するメンズネオワードローブが、2026年スプリング コレクションのために再解釈されました。卓越したサヴォワールフェールを融合させ、シルエットは構造的なラインとディテールへのこだわりによって際立ちます。ロングコート、着心地のよいニット、洗練されたシャツに至るまで、こだわり抜かれた素材で仕立てられた魅力的なアイテムがそろい、控えめなラグジュアリーを体現しています。
シンプルでありながらも洗練されたバッグの数々もまた、卓越したアトリエの技術が細部に至るまで反映されており、中でもスモールサイズの「ディオール ノルマンディー」がその代表例です。「ディオール プリヴェ」ラインのアイテムは、ディオールのシグネチャーである「ディオール オブリーク」モチーフをあしらったベルベットカーフスキンのライニングが施され、ブラック、グレー、コニャックという魅惑的な3色で展開されます。
「ディオール リージェンシー」シューズは、「カナージュ」のグラフィカルなラインをあしらったソールが特徴です。「B01 マッチポイント」スニーカーは、控えめな曲線美を湛え、自信に満ちた足取りへと導きます。
エレガンスを象徴するタイムレスな本コレクションは2025年10月30日より全国のディオールブティックおよび公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にてご覧いただけます。
@DIOR #Dior #ディオール #DiorSpring26
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir