花王株式会社のヘアケアシリーズ「サクセスRESIL」のコンセプトを体感できる宿泊イベント「FEEL RESIL」が「JIKON SAUNA TOKYO」で開催！

サウナメディア「サウナコレクション」やサウナ付き宿泊施設「JIKON SAUNA」の運営、サウナ施設・サウナ関連商材のマーケティング支援事業を行う株式会社HIDANE（本社：神奈川県横浜市 共同代表：山本 幹太、鈴木 翔、以下HIDANE）は、花王株式会社のヘアケアシリーズ「サクセスRESIL」のPRイベント「FEEL RESIL」を2025年9月17日（水）に自社施設「JIKON SAUNA TOKYO（東京・青梅市）」で開催いたしました。

イベント動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f7UgSoOqe3w ]

イベント概要

しなやかさや弾力性を意味する「Resilience（レジリエンス）」から、しなやかで弾力感のあるハリ・コシ髪（レジリエントヘア）をめざすヘアケアシリーズである花王「サクセスRESIL」のコンセプトと、「而今（じこん）」＝今この瞬間を大切にし、呼吸をととのえる場所である「JIKON SAUNA TOKYO」両者の「回復」「しなやかさ」「自然との調和」の思想が共鳴し、今回の共同イベントが実現。

参加者はインフルエンサーやメディア関係者など少人数に限定し、ブランドの世界観を深く体験できる宿泊イベント形式で実施しました。

6名限定のイベントとなりましたが、インスタグラムの総フォロワー数77万人以上のインフルエンサー・モデルの方に集まっていただきました。

参加者一覧（インスタグラムアカウントURL）

五感で感じる「レジリエンス」と「バンブー」

「サクセスRESIL」のコンセプトである「レジリエンス」や香りの「バンブー」を五感において感じることができる以下のコンテンツをイベント内で提供しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134192/table/20_1_810b62196a9744c87a5c39d138d1980b.jpg?v=202511010157 ]

チェックイン＆「サクセスRESIL」レクチャー・体験（味覚：EN TEAの「竹茶」＆青梅銘菓・梅大福体験）

JIKON SAUNA TOKYOに集まった参加者の皆さんに、EN TEAの「竹茶」＆青梅銘菓・梅大福を味わっていただきながら、まずは、本イベントの流れや「サクセスRESIL」のコンセプトや特徴について説明を行いました。

「サクセスRESIL」は、2024年6月より販売開始された花王株式会社の男性用ヘアケアブランド「サクセス」の新シリーズで、植物のレジリエントな強さに着目し、しなやかで弾力感のあるハリ・コシ髪（レジリエントヘア）をめざすヘアケアシリーズ。

香りは、透明感のある「ウォーターリリー＆バンブー」の香り。

そしてその後に、「JIKON SAUNA TOKYO」の浴室で「サクセスRESIL」を実際に使用していただき、シャンプーの泡立ちや、ウォーターリリー＆バンブーの香りなどを体感していただきました。

リセットシャンプーは、アミノ酸系洗浄成分※1配合。豊かな泡立ちで、余分な皮脂などの汚れやスタイリング剤をしっかり洗浄して髪と頭皮を素にリセット。

そして、リバウンスコンディショナーは弾力コーティング成分※2配合。髪にしなやかで弾力感のある

ハリ・コシを与えてくれます。

※1 ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa

※2 天然海藻由来のアルギン酸Na、ポリクオタニウム-52（毛髪保護）

聴覚：僧侶・伊藤東凌氏による坐禅と呼吸法体験

まず最初に、臨済宗建仁寺派 両足院の副住職・伊藤東凌さんをお招きし、坐禅体験を実施しました。

伊藤さんは建仁寺派専門道場にて修行後、15万人以上の坐禅指導を担当され、現代アートを中心に領域の壁を超え伝統と繋ぐ試みを続けており、2023年『Forbes Japan』にて「 Next100」『Newsweek』にて「世界が尊敬する日本人100人」に選出されています。



普段は意識することのない自然の音に耳を澄ませながら、呼吸を整える時間を過ごしていただき、心のしなやかさを育むことができる貴重な時間となりました。

嗅覚：バンブーアロマを使った特別ロウリュとヒーリングサウナ体験

次に、JIKON SAUNA TOKYOの最大の特徴である土でできたサウナ「アースバッグサウナ」を体験していただきました。

木で作られたサウナよりも蓄熱性が高く、熱さが長時間持続するため、体の芯から温まり、心地よくくつろげます。

「サクセスRESIL」の香りにあわせて用意された「竹」の香りのアロマでセルフロウリュをすることもできました。

さらにはイベント限定で温浴施設で植物を使用したプログラムを実施するチーム「サウナエレメンツ」ののっぽさんがシンギングボウルなどの音や香りを取り入れた「ヒーリングサウナ」を実施。

JIKON SAUNA TOKYOのサウナが「癒し・リラックス」の要素でさらにアップグレードされました。

触覚：サウナ後のヘッドスパ体験

極め付けに、蔵の2階の休憩スペースでサウナ後に「ヘッドスパ」を実施しました。

トークイベント

夜には「JIKON SAUNA TOKYO」にて参加者4名によるトークイベントを開催しました。

テーマは「心が折れそうなとき、どうしてる？ ～世代を超えたしなやかさのヒント～」

世代の異なる4名に「それぞれの折れそうになった経験」と「そこからどうやって立ち直ったか」を話していただき、「レジリエント」な生き方をしていくためのヒントを得られる会となりました。

モデレーター

「JIKON SAUNA TOKYO」オーナー 山本幹太

ゲスト

YouTuber こーくん

https://www.instagram.com/koki.hj.20/

「シン・サウナ」著者 川田 直樹（カワちゃん）さん

https://www.instagram.com/sauna.bucho/

モデル・美容ジャーナリスト 櫻井 貴史さん

https://www.instagram.com/sakurai_takashi/

トークイベントの様子はインスタライブでも配信いたしました。

（以下のURLでアーカイブ配信を視聴可能です）

https://www.instagram.com/reel/DOtAq6dj6kE/

視覚：竹あかりによる施設ライトアップ

夜は日本発・世界初の「竹あかり」総合プロデュース集団「CHIKAKEN」に「JIKON SAUNA TOKYO」の庭園を装飾していただきました。

「竹あかり」はその名の通り、竹を使った照明で、バンブーの香りである「サクセスRESIL」にぴったりな幻想的な空間が広がっていました。

坐禅＆ハイキング体験

翌日の朝は早くから起きて、「JIKON SAUNA TOKYO」の庭の畳スペースで坐禅をしてから、すぐ近くの「赤ぼっこ」と呼ばれる山まで散歩をしました。

ゴールには「こんにゃく岩」と呼ばれる大きな岩があり、その岩や周囲の木々から滲み出すパワーを全身で受け取ることができる時間となりました。

イベントの様子について

イベントの様子は弊社メディアである「サウナコレクション」はもちろん、参加者の皆さんのSNSで発信いただきました。

サウナコレクション（フォロワー13.7万人）

https://www.instagram.com/p/DPNzKASj3mF/

たいせい l TAISEI（フォロワー15.9万人）

https://www.instagram.com/reel/DPgWzJxkSgO/

yutaka（フォロワー8万人）

https://www.instagram.com/p/DO6OLctk2Qc/

TIRO | 都内の築50年物件をホテルライクに（フォロワー6.2万人）

https://www.instagram.com/p/DPlTldgktcD/

Sakurai Takashi 櫻井 貴史（フォロワー5.8万人）

https://www.instagram.com/p/DPshCC6Ec6y/

マイナビニュース

https://news.mynavi.jp/article/20250930-jikon-resil/

今後について

今回はインフルエンサーやメディア関係者限定のイベントとさせていただきましたが、今後はこの「サクセスRESIL」のコンセプトを体感できるコンテンツを「JIKON SAUNA TOKYO」の「宿泊プラン」としてどなたでも体験できるような形でご提供できればと思っております。

サウナコレクションによるマーケティング支援・イベント開催について

サウナメディア「サウナコレクション」およびサウナ付き宿泊施設「JIKON SAUNA」を運営する株式会社HIDANEでは、本イベントのようなマーケティング支援依頼、イベント支援依頼を常に受け付けております。

マーケティングやイベントにつきまして、お困りのことがございましたら、以下のお問い合わせ先までお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

担当者名：鈴木 翔

Email：kakeru.suzuki@hidane.ne.jp

■ 「サクセスRESIL」について

サクセスRESIL リセットシャンプー

汚れを落として、髪と頭皮を素にリセット

●アミノ酸系洗浄成分配合＊2

●ノンシリコーン処方

●植物由来のアミノ酸成分＊4 配合

●透明感のあるウォーターリリー＆バンブーの香り

＊2 ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa

＊4 アルギニン（保湿）

サクセスRESIL リバウンスコンディショナー

弾力コーティングで根元からハリ・コシ髪に

●弾力コーティング成分＊3 配合

●ノンシリコーン処方

●植物由来のアミノ酸成分＊4配合

●透明感のあるウォーターリリー＆バンブーの香り

＊3 天然海藻由来のアルギン酸Na、ポリクオタ二ウム-52（毛髪保護）

＊4 アルギニン（保湿）

■ 「JIKON SAUNA TOKYO」について

［所在地］〒198-0053 東京都青梅市駒木町２丁目３８７

［アクセス］〈電車〉 JR「青梅駅」よりタクシーで約5分、徒歩で約20分

〈 車 〉圏央道「日の出IC」「青梅IC」出口から15分

中央自動車道「八王子IC」第二出口より30分

［HP］ https://jikonsauna.com/

［SNS］Instagram https://www.instagram.com/jikon.sauna/

［問合せ先］jikonsaunatokyo@gmail.com

［企画・運営］株式会社HIDANE

■ 株式会社HIDANEについて

URL： https://hidane.ne.jp/

共同代表 ： 山本幹太 鈴木翔

所在地 ： 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7-1オーシャンゲートみなとみらい8階神奈川県SHINみなとみらい

設立 ： 2023年8月

事業内容 ：メディア事業、マーケティング支援事業、広告代理店事業、サウナ施設運営事業