¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬½ÉÇñÉô²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ø¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡ÙÈÎÇä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÍÅÄÀµÇ·¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë Ì¾¸Å²°¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®4-60-7 ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤È12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¤Î20»þ°Ê¹ß¡¢¤ªÉô²°¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢»öÁ°¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥ïー¥É¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯¤È¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤«¤é¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤«¤é¤ªÁê¼êÍÍ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Îø¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¡¦¤´Í§¿Í¤È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬¤ªÉô²°¤ËË¬¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÈóÆü¾ïÅªÂÎ¸³¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£HP¡§ https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_13417/
¢£¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP:https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_12706/
¢¥¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬¤ªÉô²°¤òË¬Ìä
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤â²ÄÇ½¡£¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë
ÂçÀ»Æ²¡ÊÌë·Ê¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë"ÂçÀ»Æ²"¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³µÍ×
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£ÎÁ¶â¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%¹þ¡Ë¡§21,162±ß～¡¿1Ì¾¡¡¢¨ÎÁ¶âÊÑÆ°À©
¢£¤ªÌä¹ç¤»¡§052-589-0577¡Ê½ÉÇñÂåÉ½¡Ë
¢£¥×¥é¥óÆÃÅµ¡§
£±.¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬¤ªÉô²°¤ËË¬Ìä
¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ë¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È20¡§00°Ê¹ß½ç¼¡¤ªÉô²°¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÆÏ¤±¤´´õË¾»þ´Ö¤Ï¤´Í½Ìó¤òÄº¤¤¤¿½ç¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡¡²óÅú¥·ー¥ÈÉÕ¤
¡¦¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬¤ªÉô²°¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥í¥¹¥ïー¥É¥Ñ¥º¥ë¤ÎÅú¤¨¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÉô²°¤Ë¤Æ¡¢¥×¥Á¥®¥Õ¥È¡Ê¤ª²Û»Ò¥Ð¥Ã¥°Åù¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦ÍâÄ«¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´.Chef¡Çs Live Kitchen¤Ç¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§Ä«¿©ÉÕ¤
¡¦Åº¤¤¿²¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÊÌÅÓÄ«¿©Âå¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ä
¢¨¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤«¤é¤ªÁê¼êÍÍ¤ËÅÏ¤¹¾ì¹ç
¤ªµÒÍÍ¤¬¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤è¤ê¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ôÌ¾ÍÍÊ¬¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤É¤Ê¤¿¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤«¤ò¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤´´õË¾¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¡¢¤ªÉô²°¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬Ë¬Ìä
¢¥¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤«¤é¤ªÅÏ¤·¤â²ÄÇ½
¢¥2³¬¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ë¤Æ¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄ«¿©
¢¥¥«¥Ð¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó¡¡¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë"ÂçÀ»Æ²"¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥¾ー¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæÄí
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Û¥Æ¥ë³µÍ×
¢£½êºßÃÏ¡§¢©453-0872 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®4-60-7
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 052-589-0577¡Ê¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½¡Ë
¢£µÒ¼¼¿ô¡§126Éô²°¡ÊÁ´7¼ïÎà¤Î¥ëー¥à¥¿¥¤¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡Ë
¢£HP¡§https://www.strings-group.jp/nagoya/