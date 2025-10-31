【千葉を応援するC-VALUEクラウドファンディング】2025年10月の新プロジェクトが登場！

ちばぎん商店株式会社流山市発 ｜ 体験型動物園プロジェクト

子どもたちに小さな命と触れ合う機会を届けたいーそんな熱い想いから、流山に常設型の”まちの動物園”をつくるプロジェクトがスタート！動物との触れ合いを通じて「学び」「癒し」「循環」を体験できる施設を目指します。

【起案者】株式会社あにもる

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/animoru001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2510

茂原市発 ｜ 限定ベーグルセット

オーガニックや国産材料にこだわったベーグルを作るしあわせパン製作所から、クラファン限定の詰め合わせセットをお届けします。おまかせベーグル、ざくざくグラノーラ、レモンジャムの限定セットです。

【起案者】株式会社COFFY

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/coffy001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2509

柏市発 ｜ ボラフライ

「未利用魚」の代表「鯔（ボラ）」は、江戸時代、江戸前の味として愛されていました。 そんなボラをもう一度！しっとり食感で臭みなし、大変美味しい東京湾 船橋港の「江戸前ボラ」をぜひご賞味ください。 C-VALUE限定50パックの販売です！

【起案者】株式会社匠水産

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/takumi001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2510

千葉市発 ｜ はじめてのネクタイ

1963年創業、検見川駅（京成電鉄）近くでネクタイ製造業を営む株式会社ツバメ日吉が、成人式を迎える若者と、若者を支える両親・祖父母のために新たなネクタイオーダーメイドサービス「はじめてのネクタイ」の提供を開始します。

【起案者】株式会社ツバメ日吉

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/tsubame-hiyoshi001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2510

●C-VALUEクラウドファンディングってなに？

C-VALUEクラウドファンディングとは、千葉発の「地方創生の起爆剤となる商品・サービス」を発掘・創出し、千葉を代表する商品・サービスを生み出していくプロジェクトです。

「商品をもっと多くの人に届けたい」「たくさんの人を喜ばせたい」「世の中にないサービスを創造したい」このような熱い想いを持つ事業者さまを募集しています。

https://www.c-value.jp/

●C-VALUEショッピングってなに？

C-VALUEクラウドファンディング発の人気商品をはじめ、“千葉ならでは”の商品を取り揃えた千葉の魅力をギュッと凝縮させたショッピングサイトです。

https://shop.c-value.jp/



＜参考：会社概要＞

商号：ちばぎん商店株式会社

設立：2021 年5 月10 日

資本金：1 億円(別途、資本準備金1 億円)

株主構成：株式会社千葉銀行 100％

代表取締役社長：真下 健吾



事業内容：

(1)地域ブランド商品等の企画開発及び販売事業

(2)クラウドファンディング運営事業

(3)EC 運営事業

(4)上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業 等



ちばぎん商店株式会社

TEL：043-441-7270

E-mail：c-value@cbmnet.co.jp