DL数150万超、国内最大級の釣りアプリ「アングラーズ」にサブスクプランが登場。月額500円で広告無し・釣果ヒートマップが使い放題

国内最大級の釣りアプリ「ANGLERS（アングラーズ）：https://anglers.jp(https://anglers.jp) 」を運営する株式会社アングラーズ（本社：東京都町田市、代表取締役：若槻嘉亮）は、2025年10月31日より、アングラーズアプリ内にて月額500円（税込）の課金型サブスクリプションサービス「ANGLERSサポーター」をリリースいたします。

ANGLERSサポーターは、アプリ内の広告が非表示となるほか、どこでどんな魚が釣れたか一目瞭然の独自機能「ヒートマップ」において、最もニーズが高い30日間データでの閲覧が可能となります。サポーター限定アイコンを利用できる特典もあります。なお、初回登録に限り1ヶ月無料になるキャンペーンを開催します。

■開発背景・釣りアプリ「ANGLERS」とは

web版と合わせて月間130万人以上が利用する国内最大級の釣り専用アプリです。ユーザーは自身の釣果情報を投稿・共有し、他の釣り人と交流したり、釣り場や仕掛け、魚の傾向などの情報を収集できます。また、釣果投稿は17秒に1回のペースで行われており、累計約700万件以上の釣果データが蓄積され「今、どこで、何が釣れているのか」がリアルにわかる点が特長です。このビッグデータを活用した、業界初の「ヒートマップ機能」を今年5月より搭載しています。

※詳細プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000019379.html

これまで「ANGLERS」は広告モデルを中心に収益化を行ってきましたが、近年、「広告なしで快適に使いたい」というユーザーの声が増加したことを受けて、この度、月額サブスクリプションの提供を決定しました。まずは3つの機能でスタートし、今後はさらなる機能拡充を目指していきます。

■ サービス概要

＜各機能について＞

- 広告非表示

アプリ内の広告を非表示にすることができるようになります。これにより、釣果の閲覧や投稿がスムーズになり、釣りに集中できる快適なアプリ体験が実現します。

- ヒートマップ30日間閲覧

ユーザーから多くの支持を集める「釣果ヒートマップ」機能において、無料プランでは閲覧期間に制限がある中、サブスク会員は最も人気の高い「過去30日間の釣果分布」をいつでも確認可能になります。これにより、釣行前のポイント選びや魚種ごとの傾向分析がさらに効率的になります。

- サポーター限定アイコン

プロフィールに限定アイコンが表示されるようになります。これにより、他のユーザーから一目で“サポーター”として認識され、特別感や応援の意思が可視化されるようになります。

■ 初回1ヶ月無料キャンペーン実施中！

より多くの方に気軽に試していただけるよう、初回登録に限り1ヶ月無料でご利用可能です。これを機に、釣行前の情報収集をもっと快適にしてみませんか？

■ 担当者コメント

広告への忌避感が高まる中、アングラーズとしてもユーザーの声に応え、より快適なサービス提供が必要だと考えました。

■ 今後の展望

ユーザーの皆さまにより満足いただけるよう、「ANGLERSサポーター」では今後も新機能の追加やお得なプランの検討を進めてまいります。

■釣りアプリANGLERSの概要

・サービスURL：https://anglers.jp(https://anglers.jp)

・月間利用者数：月間130万人のユーザーが利用（アプリとWeb利用の累計ユーザー数）

・アプリのダウンロード数：150万件以上を突破

・釣果投稿数：700万件以上の釣果が蓄積されており、投稿は17秒に1回のペースで行われています。

■株式会社アングラーズについて

「釣りで人生を豊かに」をビジョンに掲げ、釣り人が共有し、繋がり、学び、購入できる環境を提供しています。アプリ「ANGLERS：https://anglers.jp(https://anglers.jp)」や、スマホで簡単に釣船予約ができる「アングラーズ釣船予約：https://ships.anglers.jp(https://ships.anglers.jp)」など、釣り人同士が信頼できる情報を共有し合い、自然に繋がり合える場所をつくり、釣り人が釣りにより熱中し、その熱量を伝播する環境を実現します。

会社概要

商号：株式会社アングラーズ https://corp.anglers.jp(https://corp.anglers.jp)

釣りアプリ「ANGLERS」：https://anglers.jp(https://anglers.jp)

アングラーズ釣船予約：https://ships.anglers.jp(https://ships.anglers.jp)

アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1m2zcpw0(https://app.adjust.com/1m2zcpw0)

数字でみるアングラーズ：https://note.com/anglers_member/n/nf9173b086df3

採用ページ：https://corp.anglers.jp/recruit

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社アングラーズ 広報：岩田

E-mail：pr@anglers.jp