bemyfriends、Dreamus Companyを買収し、ファンダムビジネスのエコシステム・バリューチェーンを完成

株式会社bemyfriends Japan

グローバルファンダムビジネスソリューション「b.stage(https://bstage.in/)(ビーステージ)」を運営するbemyfriends(https://bemyfriends.com/?hl=en)(ビーマイフレンズ)が、SK Square(https://www.sksquare.com/kor/index.do)子会社であるDreamus Company(https://www.dreamuscompany.com/)の買収に向けた株式売買契約の締結を正式に発表した。

今回の買収は、bemyfriendsがファンダムプラットフォームを超えて音源ストリーミング、音楽流通、公演インフラまで事業領域を拡大する戦略的転換点となる見込みだ。特にDreamus Companyが保有する音源ストリーミングプラットフォーム「FLO(https://www.music-flo.com/)」とbemyfriendsの「b.stage」が統合され、単純な音源視聴を超えてファンダムコミュニケーション・コマース・ライブが統合された革新的な音楽プラットフォームが新たに誕生する見通しだ。

bemyfriendsは2022年にb.stageのグローバルサービスをローンチして以降、K-POP、eスポーツ、ミュージカル、コンテンツなど多様な分野で300以上のファンプラットフォームを構築し、ファンダムビジネス市場をリードしてきた。2年連続で前年比3倍以上の成長率を記録し、今年9月時点で損益分岐点(BEP)を突破、収益性のあるビジネスモデルであることを証明した。

今回の買収は、このような成長性と市場拡張性を基盤に進められた。bemyfriendsは三菱地所CVC「BRICKS FUND TOKYO」の戦略的投資に続き、Toss、Daangn Marketなど韓国を代表するユニコーン企業に投資したグローバルベンチャーキャピタル「Goodwater Capital」から210億ウォン規模の投資を誘致した。また、韓国を代表するプライベートエクイティ(PE)である「Midas Private Equity」との戦略的パートナーシップを通じて今回のDreamus Company買収を推進した。bemyfriendsの成長ポテンシャルとファンダムビジネス市場の拡張性を高く評価した韓国国内外の投資家が一堂に会し、今回の買収の戦略的価値を証明した。

今回の買収を通じて、bemyfriendsは△音源ストリーミング △音楽流通 △ファンプラットフォーム △メンバーシップ・コマース運営 △ライブコミュニケーション △公演インフラまで、音楽及び隣接産業全体のファンダムビジネスバリューチェーンを完成することとなった。

具体的には、bemyfriendsはDreamus Companyが保有する音楽流通、制作、公演インフラを基盤にファンダムビジネス事業拡大におけるシナジーを強化する計画だ。さらに、b.stageの核心機能であるファン-アーティスト間の1対1コミュニケーション、コミュニティ、メンバーシップ、グッズコマースなどをFLOと連携し、音源視聴からファンコミュニケーション、商品購入、公演チケット予約までワンストップで可能な革新的なサービスを構築していく予定だ。

bemyfriendsは中長期的にグローバルファンダムビジネス市場1位の事業者に躍進するという目標を掲げた。すでに全世界230カ国でb.stageを通じてファンがコミュニケーションするグローバルエコシステムを構築しているだけに、FLOとのシナジーを通じて音楽市場でもグローバル展開を加速できると期待される。

bemyfriendsのソ・ウソク代表は「bemyfriendsはファンダムを持つすべてのIPが持続可能なビジネスを築いていけるよう支援することをミッションとしてきた。Dreamus Companyの買収は、このビジョンを音楽産業に拡大し、Dreamus Companyをグローバル音楽ファンダムの新しいパラダイムをリードする企業に成長させる戦略的決定である」とし、「両社の結合はファンとアーティストの関係を革新し、世界市場で前例のない音楽ファンダム体験を創出するゲームチェンジャーになる」と述べた。