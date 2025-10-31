CogEvo を活用した「MieruCAR 安全講習スタートプログラム」国土交通省 令和7年度 社内安全教育認定メニューに選定

株式会社トータルブレインケア

株式会社トータルブレインケア（代表取締役社長：河越眞介、本社：兵庫県神戸市）は、当社が開発・提供する脳体力トレーナー『CogEvo（コグエボ）』を活用した安全運転教育プログラム『MieruCAR（ミエルカー）安全講習スタートプログラム』が、国土交通省の令和7年度「社内安全教育認定メニュー」に選定されたことをお知らせいたします。

タブレットやスマホで今日の調子を確認CogEvoの結果を意識しながら安全運転

本プログラムは、ドライバーの認知機能特性や脳のコンディションを、簡単なゲーム形 式で測定・可視化する「脳体力トレーナーCogEvo」を活用し、個別フィードバックを通じ て自己理解と行動変容を促すことで、安全意識の向上を図るものです。また、交通心理士による Web 講習や運行管理者へのアドバイスを組み合わせることで、企業全体の安全運転教育を体系的に支援し、事故防止・人材定着・安全文化の 醸成に貢献します。本プログラムの認定申請は、八尾自動車教習所が行っています。今回の選定は、科学的エビデンスに基づく新しいアプローチとして、認知機能の“見える化”を取り入れた安全教育の有効性が評価されたものです。今後は、運輸・物流業界のみならず、建設、製造、自治体など、幅広い領域への展開を通じて「人にやさし い安全文化」の構築を目指してまいります。

【出展中】Japan Mobility Show 2025 Startup Future Factory 2025/10/28～11/1

https://www.japan-mobility-show.com/program/startup_future_factory/

- トータルブレインケア公式サイトhttps://tbcare.jp- 国土交通省の令和7年度「社内安全教育認定メニュー」https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/data/r7_consul.pdf