【来場者募集】社会起業家が挑む！社会課題解決の最先端が集結 「第２８回CSOフォーラム2025」最終選考会開催

特定非営利活動法人大阪NPOセンター

認定特定非営利活動法人大阪NPOセンター（本社：大阪市中央区、代表理事：金井宏実）は、社会に活力を与え、社会変革を目指す個人や団体を支援しています。大阪NPOセンターは、自ら社会課題を見出し、解決に取り組む個人や組織、企業の事業活動を評価し、表彰する「第2８回 CSOフォーラム２０２５」の最終選考会を開催します。

＜CSOフォーラムについて＞

１、概要

- 1997年に「大阪NPOアワード」としてスタートし、四半世紀以上の年月の中で応募者を含め3,000以上の企業・団体の皆様にご支援いただいている事業です。最終選考会では、社会課題の解決に取り組む優れた事業が集結し、ファイナリストによる熱いプレゼンテーションが行われます。そして、当日に開催する表彰式にてその年のグランプリ、準グランプリ、ファイナリスト賞、協賛団体による冠賞が決定します。CSOフォーラム2024 授賞者CSOフォーラム2023年 授賞者

２、特徴

- 社会課題の解決に取り組むあなたの想いや活動を発表することで、同じ志の仲間や支援者と出会う場になります。- 歴代の授賞者のなかには、現在目覚ましい活躍されている団体が多数います。先輩起業家や同時代を生きる仲間との交流、大阪NPOセンターの持つ資源やネットワークを活用し、事業活動のさらなる発展をサポートします。- 最終選考会への参加は個人、団体、企業を問わず誰でも可能です。

＜CSOフォーラム2025 ＞最終選考会プログラム

気候変動、地域経済の衰退、子どもの貧困、孤立など、社会課題は年々多様化・複雑化しています。近年、NPOや企業、教育機関、行政等がそれぞれの立場から解決策を模索し活動する動きが活発化しています。CSOフォーラムはこうした多様なプレイヤーが一堂に会し、社会を変える人たちの出会いや共創の場です。最終選考会では社会課題解決の最先端が集結し、ファイナリストによる熱いプレゼンテーションが行われます。

今年は特別プログラムとして、社会課題の解決に取り組むCSO (NPO・市民活動団体等) と企業による共創をテーマに、参加者を交えたパネルディスカッションを開催します。

ぜひご来場いただき、社会課題解決に挑むイノベーターたちの最終決戦を応援しましょう。

当日はどなたでも参加可能です。どうぞお気軽にご参加ください。

【日時】 2025年11月27日(木)14:00～17:45

【会場】 QUINTBRIDGE（クイントブリッジ） NTT西日本が運営するオープンイノベーション施設(https://www.quintbridge.jp/access/)

（〒534-0024 大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 QUINTBRIDGE）

【後援】 大阪府、大阪市、堺市、（独）中小企業基盤整備機構 近畿本部、在大阪・神戸米国総領事館、（公財）大阪産業局、大阪商工会議所、大阪商工信用金庫



【タイムスケジュール(予定)】

13:30 開場・受付

14:00 開会あいさつ

14:05 第1部 最終選考会 ファイナリスト5団体による公開プレゼンテーション！！

◎ファイナリスト◎

- 株式会社balibali(https://liko.abpossible.com/)（大阪府大阪市）【事業名】枯れないお花屋さん ～遠隔接客×在宅仕事の挑戦～- 株式会社maemo atomo(https://maemo-atomo.com/)（大阪府吹田市）【事業名】産前産後の課題解決に向けた運動プログラムの開発・提供- オルタナティブスクール小中一貫校NIJINアカデミー（運営法人：株式会社NIJIN）(https://www.nijin.co.jp/academy)（東京都江東区）【事業名】オルタナティブスクール小中一貫校NIJINアカデミー- 認定NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ(https://wn-kobe.or.jp/)（兵庫県神戸市）【事業名】さまざまな困難を抱える女性や母子のための支援付き住宅「ウィメンズハウス」事業- 認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(https://musubie.org/)（東京都渋谷区）【事業名】みんなの居場所「こども食堂」を全国に広げ、誰も取りこぼさない社会をつくる事業

15:55 休憩

16:10 第2部 パネルディスカッション テーマ「企業とCSOの共創に向けて」

【登壇者】

- 公益財団法人関西・大阪２１世紀協会 理事長 崎元利樹 氏- 株式会社地域創生Coデザイン研究所 取締役 東山真也 氏- 認定NPO法人D×P 理事長 今井紀明 氏- NPO法人ママトリエ 代表理事 小西美由紀 氏

【コーディネーター】

認定NPO法人大阪NPOセンター 代表理事 金井宏実

17:00 休憩

17:10 第3部 表彰式

17:40 閉会あいさつ

17:45 閉会

※最終選考会のファイナリスト順は当日の発表順とは異なります。



【賞】

グランプリ 賞金１００万円 / 準グランプリ 賞金５０万円 / ファイナリスト賞 賞金１０万円

◎受賞者には大阪NPOセンターによる半年間の伴走サポートがつきます

協賛団体による「冠賞」

CSOフォーラムの趣旨に賛同、協賛いただいた企業や団体による独自の賞

■大阪ロータリークラブ賞

副賞：賞金ならびに事業活動発表の機会の提供

■大阪青年会議所賞

副賞：JCI JAPAN TOYPへの推薦

■米国総領事インパクト賞

副賞：広報支援

■大阪弁護士会賞

副賞：広報支援

【参加費】

無料 ※どなたでも参加可能

【申込方法】

CSOフォーラム WEBサイトよりお申込みください。

https://osakanpo-center.com/support-service/cso-forum/

【申込締切】2025年11月26日まで

【主催】認定NPO法人大阪NPOセンター(https://osakanpo-center.com/)

（〒541-0046 大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル５階 ）