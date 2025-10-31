前田敦子 ＮＨＫドラマ初主演の時代劇『あさきゆめみし～八百屋お七異聞』11/1(土)配信スタート！

NHK オンデマンド業務室

NHKオンデマンドでは、前田敦子さんのＮＨＫドラマ初主演である時代劇『あさきゆめみし～八百屋お七異聞』を2025年11月1日(土)より配信開始します。

さらに、11月の配信作品として、中山美穂さん主演、野島伸司さん脚本のラブストーリー、プレミアムドラマ『プラトニック』（11月1日（土）～配信）、1979年に放送された熊谷真実さん主演、「サザエさん」が誕生するまでをコミカルに描いた連続テレビ小説『マー姉ちゃん』（11月17日（月）～配信）といった人気作品をラインアップしています。

●木曜時代劇 『あさきゆめみし～八百屋お七異聞』 （2013）

江戸時代に起こった「恋に落ちた少女の悲劇」として後世に語り継がれる“八百屋お七”の放火事件。この“八百屋お七”を題材に脚本家・ジェームス三木が、わが身をかけて純愛を貫くお七を切なく、狂おしくうたい上げる本格派悲恋時代劇。

出演：前田敦子、池松壮亮、平岡壮太、中村雅俊、竹下景子 ほか

【11月1日（土）午後5時 第1話配信スタート】＜全10回＞

NHKオンデマンド特設ページ(https://www.nhk-ondemand.jp/share/special06/osusume.html )では、配信に先駆け、前田敦子さんのスペシャルメッセージを公開。制作当時の思いや、番組の視聴者へのメッセージなどを公開します。

【前田敦子さんからのメッセージ 抜粋】

「当時の私にしか出せなかった“初々しさ”を感じていただけたら」

「あさきゆめみし」は、AKB48を卒業して間もない20代前半の頃に出演した作品です。当時は「右も左も見えない！」という気持ちで、考える余裕もなく走り続けていました。演技もまだまだ未熟で、時がたてばたつほど恥ずかしいものです。

でも、何も知らないからこそ出せる魅力や、その瞬間にしか生まれない役の輝きがあると思っています。当時の私にしか出せなかった“初々しさ”を感じていただけたらうれしいです。

●プレミアムドラマ『プラトニック』 （2014）

望月沙良は心臓疾患を抱える娘のシングルマザー。彼女はある晩、ネットで刹那的になる若者に憤りを感じ、「娘に心臓をください」と書き込んだ。中山美穂演じる孤独な母と、堂本剛演じる謎多き青年が出会い、過去の傷を癒しながら純粋な愛と“生きる意味”を見出す野島伸司脚本のラブストーリー。

出演：中山美穂、堂本剛、小泉孝太郎、吉田栄作、永野芽郁、加賀まりこ ほか

【11月1日（土）午前0時 第1話配信スタート】＜全8回＞

●連続テレビ小説『マー姉ちゃん』 （1979）

連続テレビ小説の第23作。福岡で生まれ育った磯野家三姉妹、マリ子、マチ子、ヨウ子。父を亡くした三姉妹は母を連れ昭和9年に上京。戦争の時代をたくましく生き抜き、戦後「サザエさん」が誕生するまでをコミカルに描いた家族の物語。

出演：熊谷真実、田中裕子、藤田弓子、早川里美、田中健 ほか

【11月17日（月）午後5時 第1話配信スタート】

