大阪・北浜のブティックホテル「THE BOLY OSAKA」が2026年1月18日に閉館　同地にてスケールアップしたホテルを開業する新たなプロジェクトが始動│2029年春開業予定

株式会社infix（大阪市中央区北浜、代表取締役社長：間宮尊）が運営するブティックホテル「THE BOLY OSAKA（ザ ボリー オオサカ）」は、2026年1月18日をもって閉館いたします。2019年3月29日に大阪・北浜に開業したTHE BOLY OSAKAは「大阪の人たちが自慢したくなるような、大阪らしいホテル」を目指しておよそ7年に渡り日本中、世界中より多くのゲストをお迎えしてきました。BOLYでの滞在を通して、国内外のお客様だけでなく大阪にお住まいの方にも、大阪の「かっこいい一面」を体感していただけたのではないでしょうか。

私たちチームBOLYの挑戦はまだ終わりません。THE BOLY OSAKAは閉館しますが、「大阪らしいホテル」というコンセプトはそのままに、ここ北浜の全く同じ場所でおよそ2倍の大きさで新たなTHE BOLY OSAKAを創ります。2029年春の開業を目指していますのでまたこの場所でお会いしましょう。

【THE BOLY OSAKA閉館日】

今後の営業予定については公式サイト(https://theboly.com/)、Instagram(https://www.instagram.com/thebolyosaka/)にて随時ご案内いたします。閉館日となる2026年1月18日まで、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

・ホテル閉館日：2026年1月18日(日)チェックアウトまで

・レストラン閉店日：2025年12月30日（火）

See you again in 2029. / また会おな

この度の閉館は新たなホテルの開業に向けたスタートでもあり、同じ土地に同じホテルブランドをスケールアップして開業するという前例のないチャレンジです。「See you again in 2029. / また会おな」をメッセージに据え、THE BOLY OSAKAが閉館してからも活動してまいります。

総支配人やフロントスタッフが登場するメッセージ動画を公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nTAZH8AYftI ]

閉館に伴い、総支配人やフロントスタッフが登場するメッセージ動画を公開しました。これまでBOLYを応援してくださった方々へ向けて、閉館を偲びながらも新たなスタートを切るメッセージとなっていますのでぜひご覧ください。

特別プランや限定グッズが登場！最後のスナックボリーも開催

THE BOLY OSAKAの香りを持ち帰る特別プラン

THE BOLY OSAKAオリジナルフレグランス”TONIGHT”の香りを使った客室アメニティがセットになった宿泊プランを公式サイトにて数量限定で販売します。BOLYの開業当時に調香した特別な香りをご自宅でもお楽しみいただけます。

TONIGHTシリーズ１.バスアメニティ3点セットTONIGHTシリーズ２.ルームフレグランス

BOLYアメニティセットプラン

予約開始：10月31日～

宿泊期間：11月15日～1月18日まで

予約方法：公式サイトより「BOLYアメニティセットプラン」をご予約ください。

セット内容

１.TONIGHT バスアメニティ3点（シャンプー、トリートメント、シャワージェル）

２.TONIGHT ルームフレグランス1点

*一つのご予約での特典内容となります。人数分、室数分のご提供ではありませんのでご注意ください。

*予定数量に達し次第終了となります。

高田唯氏デザイン「ボリーの建築計画ステッカー」をプレゼント

工事現場で見かける「建築計画のお知らせ」をどこにでも掲出できるステッカー

開業当時よりTHE BOLY OSAKAのロゴや周年グラフィック、グッズなどBOLYをデザインしてきたAll Right Graphics 高田唯氏がこの度の閉館と新たなホテルプロジェクトの構想をステッカーに。2029年のホテル開業を楽しみにお待ちいただけるよう、期間中にご宿泊されたお客様全員にお渡しいたします。

スマートフォンに貼れる手のひらサイズ

ボリーの建築計画ステッカー

提供期間：11月15日 ～ 1月17日

寸 法：60mm × 60mm

仕 様：撥水・屋外用

*オンラインでの販売はいたしません。

12月5、6日に最後のスナックボリーを開催！

ラウンジフロアに現れるムーディな空間

12月5、6日には三回目であり最後の開催となる「スナックボリー」がOPENします。中央公会堂を望むTHE BOLY OSAKAのラウンジで夜景を眺めながら、マスターに扮したフロントスタッフとの会話をお楽しみください。お一人からでもフラッとお立ち寄りいただけます。

日 程：2025年12月5日（金）、6日（土）

営業時間：両日17時開店 23時閉店 *L.O.22時半

チャージ：なし

メニュー：ドリンク660円～

予 約：不要

*お食事はございません。簡単なお菓子のみご提供します。

*カラオケはございません。

その他にも閉館に向けたイベント情報を随時発信してまいります。

詳細はTHE BOLY OSAKA公式サイト(https://theboly.com/)、Instagram(https://www.instagram.com/thebolyosaka/)をご確認ください。

2029年春開業 新たなTHE BOLY OSAKAプロジェクトの概要

北浜・中之島は大阪でも随一の開疎空間です。大阪の都心に在りながら川と緑に囲まれ、文化を継承するヘリテイジが多くあるこの地の価値が新たなTHE BOLY OSAKAの土台となります。

中之島の開放感を室内に取り込むゆとりある客室、街とつながるカフェラウンジ、中之島から梅田のビル群へと広がる夜景を一望できるルーフトップバー、大阪の観光地と往来できるクルーズサービスなど、新たなホテルでは中之島とつながるような滞在体験を皆さまへお届けする予定です。

新たなホテルの客室スケッチ│リバーサイドにゆとりあるバルコニーを有し中之島の川風景とつながるような滞在体験を届ける

計画予定地：大阪府大阪市中央区北浜二丁目

計画土地面積：306.62平方メートル / 92.75坪

客室数（想定）：30室以上

付帯施設（予定）：ルーフトップバー、リバーサイドテラス併設カフェ、ジム、舟寄場

▼THE BOLY OSAKA（ザ・ボリー・オオサカ）

THE BOLY OSAKAは2019年3月29日にオープンしたブティックホテル。大阪の空間デザイン事業を生業とする株式会社infixが、北浜・中之島の川沿いに立つビルをコンバートし、デザインから宿泊運営までを一貫して一社で行っています。

開業日：2019年3月29日（金）

所在地：〒541-0041大阪市中央区北浜2-1-16

アクセス：御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩７分

TEL：06-6222-7768 FAX：06-6222-7769

客室数：14室

WEB：https://theboly.com/

運営：株式会社インフィクス