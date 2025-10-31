オンラインクレーンゲーム「クレマス」が「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」とのイベント連動コラボを実施

クレーンゲームジャパン株式会社

クレーンゲームジャパン株式会社（本社：東京都港区、以下当社）は、オンラインクレーンゲームサービス「クレマス（クレーンゲームマスター）」において、総合格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」（2025年11月3日開催予定）と連動したプロモーション施策を実施いたします。

会場来場者およびオンライン視聴者に向けて、RIZIN出場選手をデザインした限定アクリルスタンドを景品として提供し、スポーツイベントとデジタルエンターテインメントを横断する新たなマーケティングモデルを展開します。

コラボ実施の背景



スポーツ×デジタルの共創による新たな価値創出とブランド体験

この取組みは、当社が推進する「オンラインクレーンゲームを通じたIP価値拡張モデル」の一環として、リアルスポーツイベントとの共同プロモーションの実証事例として実施されます。

RIZIN FIGHTING FEDERATIONが持つ「ライブ会場×配信プラットフォーム」のリーチと、

当社サービス「クレマス」が持つ「ユーザー参加型デジタル接点」を掛け合わせることで、

以下3つの効果を狙ったマーケティングモデルを形成することを目指します。

１.来場者・視聴者の体験拡張： リアルイベント後もオンラインで継続的に楽しめるファン接点を創出

２.IPホルダーの収益多角化： 物理グッズ販売に加え、オンライン景品・デジタル配信経路を確立

３.ブランド・スポンサー企業の露出拡大： アプリ内バナー・SNS・景品同梱物など、統合的な露出メニューを提供

今後も、スポーツ、音楽、アニメなど複数領域のIPホルダーと連携し、新しい体験価値を共創していく予定です。

実施概要

■ 実施期間： 2025年10月30日(木) より順次スタート（予定）

※詳しくは各サービス内お知らせをご覧ください。

■ 展開サービス：本コラボは、当社が運営する以下のオンラインサービスで順次展開いたします。

※各サービス内での展開内容・実施期間は一部異なる場合があります。

・オンラインクレーンゲーム「クレマス（クレーンゲームマスター）」

・オンラインクレーンゲーム「ゲットライブ（GetLive!）」

・オンラインクレーンゲーム「アイキャッチオンライン（iCatch Online）」

■ 景品ラインナップ：アクリルスタンド、クッションなど（大会出場選手バージョン）

※ コラボ限定デザイン・数量限定販売

『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』について

RIZINコラボ 限定アクリルスタンドイメージRIZINコラボ 限定クッションRIZINコラボ 限定アクスタディスプレイ

2025年11月3日（月・祝）に神戸・GLION ARENA KOBEで開催される、RIZIN FIGHTING FEDERATIONによる格闘技イベントです。『RIZIN』は国内だけでなく海外からも強豪ファイターが集結していることから、国内外で高い注目を集めています。

『LANDMARK』シリーズは2021年10月に旗揚げした人気シリーズで、今回が第12弾となります。

会場観戦チケットは完売、オンラインで視聴可能なPPV（ペイ・パー・ビュー）は好評発売中です。

公式サイト： https://jp.rizinff.com/_ct/17780688

『クレマス（クレーンゲームマスター）』とは

「クレマス（クレーンゲームマスター）」は、スマートフォンやPCから実際のクレーンゲーム機を遠隔操作できるオンラインクレーンゲームサービスです。

獲得した景品は実物として配送され、応援チャットやレベル・称号機能などゲーミフィケーション要素も充実。企業やIPホルダーとのタイアップ展開にも多数採用されています。

■公式サイト

アプリ：https://x.gd/B9fUi （※短縮URLよりアプリまたはブラウザに遷移します）

https://claw.jp/index4.php

■オンラインクレーンゲーム 姉妹サービス

・ゲットライブ：https://x.gd/rrv7a

・アイキャッチオンライン：https://x.gd/omP2F



今後の展望

当社は今後も、スポーツ・音楽・アニメ・eスポーツなどのライブエンターテインメント領域における 「リアルイベント×オンライン景品」モデルの展開を進めてまいります。

今回のRIZIN連動施策を皮切りに、IPホルダー・イベント運営会社・スポンサー企業が三位一体でファンエンゲージメントを最大化できる新たなエコシステム構築を目指します。

提供要素（例）

・オンライン景品展開 （アクリル・ぬいぐるみ・デジタルアイテム・NFT景品等）

・アプリ内バナー／配信誘導リンクの設定

・SNS連動・クーポン配布・アンケート導線設計

・データ分析による回遊効果可視化 （プレイ数・再来訪率 等）

注意事項

※掲載内容は発表日時点の情報です。日付・仕様・内容は予告なく変更となる場合があります。

※在庫状況や監修の都合により、一部取り扱いが終了または変更となる可能性があります。

※画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

＜クレジット表記＞

※本リリースに記載のイベント名・商品名等は、各権利所有者に帰属します。

※監修・許諾の表記は、各コラボレーションごとに定められた正式表記に従います。

会社概要

クレーンゲームジャパン株式会社は、abc株式会社（証券コード：8783 東証スタンダード市場）のグループ企業としてオンラインクレーンゲーム「クレマス（クレーンゲームマスター）」などを運営するエンターテインメント企業です。

インターネットを通じて実際のクレーンゲーム機を遠隔操作できるサービスを中心に、アプリ・ウェブ両面での運営ノウハウを活かしたIPコラボレーションやプロモーション企画を展開。リアルとデジタルを融合した新しいエンタメ体験を創出しています。



所在地：東京都港区赤坂4丁目9番17号

代表取締役 会長：松尾 基

代表取締役 社長：木村雄幸

事業内容：オンラインクレーンゲーム「クレマス（クレーンゲームマスター）」の運営

オンラインクレーンゲームシステムの開発、IPコラボレーション企画の企画・開発・運営

URL：https://cranegame.co.jp/