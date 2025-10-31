【アガット】煌めくダイヤモンドを基調とした、アガットが表現する「THE　BASIC」コレクション

株式会社エーアンドエスnecklace 40,700yen~

アガットで長年愛されてきたクローバーモチーフや、教会のバラ窓をイメージした透かし模様など、ブランドらしい繊細なディティールを存分に楽しめるものばかり。

カジュアルになりがちなシルバー素材も、燻し加工を施すことでダイヤモンドとのコントラストが生まれ、アンティークジュエリーの様な気品を纏う。

ベーシックでいつでも身に着けたいダイヤモンドジュエリーだからこそ、細部までこだわりを詰め込んだ。

pierced earrings 33,000yen~ / earrings 24,200yen / pierced earrings charm 33,000yen / ear cuff 28,600yen~pierced earrings 44,000yen~

植物や月などをモチーフにしたピアス、イヤーカフが、デザインバリエーション豊かにお目見え。

お守りの様に身に着けたり、異なるサイズ感のものをレイヤードしたり、洋服を着替えるようにコーディネートを楽しめる。

シルキーな質感のフープピアスは、主張しすぎず大人の抜け感を演出できる。

ring 66,000yen~ / pinky ring 62,700yen / bracelet 40,700yen~ダイヤモンドの輝きを堪能できる

小さなダイヤモンドを熟練した職人が一粒ずつ丁寧にセッティング。石の輝きを余すことなく楽しめる贅沢な仕上がりに。

更にさりげない透かし模様やレリーフを施すことで、フォーマルになりすぎずモダンな印象に。

自分らしいベーシックを探して

ボリュームのあるシルバーと、繊細なゴールドのコントラストがミニマルな印象のリングとブレスレットは、世代や性別を超えてジュエリーを楽しんでもらいたいという同コレクションの想いが詰まったデザイン。ブレスレットのチェーンは重すぎず軽すぎず絶妙なボリューム感に仕上げた。

バケットダイヤモンドがスタイリッシュなシリーズは、マットに反射する穏やかな光が日常使いにそっと馴染んでくれる。

2025年冬コレクション

necklace 121,000yen / ring 63,800yen~ / bracelet 77,000yen~「THE BASIC」詳細を見る :https://agete.com/pickup/2025

限定商品の詳細を見る :https://agete.com/pickup/2025limited/

【agete 2025 New Collection】

発売日：2025年10月31日(金)～

展開店舗：アガット店舗及び公式オンラインストア

公式サイト：https://agete.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/agete_official/

公式LINE：https://lin.ee/1RU2JE4