【アガット】煌めくダイヤモンドを基調とした、アガットが表現する「THE　BASIC」コレクション

necklace 40,700yen~

アガットで長年愛されてきたクローバーモチーフや、教会のバラ窓をイメージした透かし模様など、ブランドらしい繊細なディティールを存分に楽しめるものばかり。


カジュアルになりがちなシルバー素材も、燻し加工を施すことでダイヤモンドとのコントラストが生まれ、アンティークジュエリーの様な気品を纏う。


ベーシックでいつでも身に着けたいダイヤモンドジュエリーだからこそ、細部までこだわりを詰め込んだ。




pierced earrings 33,000yen~ / earrings 24,200yen / pierced earrings charm 33,000yen / ear cuff 28,600yen~

pierced earrings 44,000yen~

植物や月などをモチーフにしたピアス、イヤーカフが、デザインバリエーション豊かにお目見え。


お守りの様に身に着けたり、異なるサイズ感のものをレイヤードしたり、洋服を着替えるようにコーディネートを楽しめる。


シルキーな質感のフープピアスは、主張しすぎず大人の抜け感を演出できる。





ring 66,000yen~ / pinky ring 62,700yen / bracelet 40,700yen~
ダイヤモンドの輝きを堪能できる

小さなダイヤモンドを熟練した職人が一粒ずつ丁寧にセッティング。石の輝きを余すことなく楽しめる贅沢な仕上がりに。


更にさりげない透かし模様やレリーフを施すことで、フォーマルになりすぎずモダンな印象に。





自分らしいベーシックを探して

ボリュームのあるシルバーと、繊細なゴールドのコントラストがミニマルな印象のリングとブレスレットは、世代や性別を超えてジュエリーを楽しんでもらいたいという同コレクションの想いが詰まったデザイン。ブレスレットのチェーンは重すぎず軽すぎず絶妙なボリューム感に仕上げた。


バケットダイヤモンドがスタイリッシュなシリーズは、マットに反射する穏やかな光が日常使いにそっと馴染んでくれる。





necklace 121,000yen / ring 63,800yen~ / bracelet 77,000yen~

2025年冬コレクション



