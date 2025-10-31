「ペットゴー（petgo.jp）」創業21周年記念創業祭開催
■キャンペーンURL
https://petv.jp/21stanniversaryPR
■キャンペーン概要
1. 抽選で210名様に人気商品プレゼント
猫砂・ペットシーツ1年分をはじめ、ベッツワン製品、FLAFFYうちの子おやつポーチ、人気ブランドのフードやおやつなどの人気商品を、抽選で合計210名様にプレゼント！
期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月27日(木) 23:59
2. 創業日ポイント15倍
ペットゴー創業日の11月17日は、エントリーで全商品がポイント15倍に！
期間：2025年11月17日(月) 00:00～11月17日(月) 23:59
3. お友達紹介キャンペーン
ペットゴーにお友達をご紹介いただき、お友達が期間中に新規会員登録＆5,000円（税込）以上お買い物すると、後日500ポイントをプレゼント！お友達には5,000円以上のお買い物時に利用できる500円クーポンをプレゼント。
期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月27日(木) 23:59
4. 商品限定ポイントアップ
フードや用品など、400以上の人気商品がポイント最大20倍！
期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月27日(木) 14:59
5. BLACK FRIDAYクーポンプレゼントキャンペーン
期間中に1注文10,000円以上購入すると、後日BLACK FRIDAY期間中(11/28 15:00～12/5 14:59)に使用できるクーポンをメルマガ・アプリPUSHにてプレゼント！
期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月17日(月) 23:59
6. ADOPTION PARK GIFT ポイント10倍キャンペーン
ADOPTION PARKに参加する保護団体によって作成された「ほしい物リスト」から商品を購入すると、ポイント10倍に！
期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月27日(木) 23:59
7. Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン
Amazon Payを利用して1決済で8,000円（税込）以上購入すると、もれなく500円分のAmazonギフトカードをプレゼント！
期間：2025年10月31日(金) 00:00～11月27日(木) 23:59
8. d払いポイント還元キャンペーン
d払いを利用して1決済で8,000円（税込）以上購入すると、dポイント（期間・用途限定）を+5％還元！
期間：2025年10月31日(金) 00:00～11月27日(木) 23:59
9. PayPayポイント還元キャンペーン
PayPayクーポンを獲得し、PayPayを利用して1決済で8,000円（税込）以上購入すると、最大5％PayPayポイントを還元！
期間：2025年10月31日(金) 00:00～11月27日(木) 23:59
10. 楽天ペイポイントプレゼントキャンペーン
楽天ペイを利用して1決済で8,000円（税込）以上購入すると、もれなく楽天ポイントを500ptプレゼント！
期間：2025年10月31日(金) 00:00～11月27日(木) 23:59
11.「冬のわんちゃん・ねこちゃん」フォトコンテスト
ペットゴーの公式Instagramアカウント「@petgo.jp_official」にてフォトコンテストを開催。選ばれたお写真は、後日ペットゴーサイト内で開催するキャンペーンのバナーに掲載！
期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月27日(木) 23:59
■ペットゴー株式会社について（https://corp.petgo.jp(https://corp.petgo.jp)）
「ハッピーペットライフ・ハッピーワールド」のスローガンのもと、「ペットのQOL向上」をビジョンとし、「テクノロジーを駆使して犬猫の健康寿命を最大化」していくことをミッションとするペットヘルスケア企業。ペットヘルスケア×デジタルを事業ドメインとし、ペットヘルスケア通販サイト「ペットゴー（petgo.jp）」を運営。また、膨大な量の付加価値の高いペットデータを活用し、独自のペットヘルスケアD2Cブランド「ベッツワン（VETSOne）（vetsone.jp）」 を展開しています。
ペットゴーは「ハッピーペットライフ・ハッピーワールド」を実現するため、動物福祉（Animal welfare)と ESG を軸とした経営に注力し、SDGsもふまえ、企業の持続的成長を図るとともに、経営基盤の強化に継続的に取り組んでいます。
※記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
■本リリースに関するお問い合わせ
ペットゴー株式会社 広報担当
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー12F
E-mail：press@petgo.co.jp
URL：https://corp.petgo.jp/