「ペットゴー（petgo.jp）」創業21周年記念創業祭開催

ペットゴー株式会社ペットゴー株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：黒澤弘、証券コード：7140、以下「当社」）は、2025年11月17日に創業21周年を迎えることを記念し、当社が運営するペットヘルスケア通販サイト「ペットゴー（petgo.jp）」にて、2025年10月31日より「創業21周年記念創業祭」を開催いたします。

■キャンペーンURL

https://petv.jp/21stanniversaryPR

■キャンペーン概要

1. 抽選で210名様に人気商品プレゼント

猫砂・ペットシーツ1年分をはじめ、ベッツワン製品、FLAFFYうちの子おやつポーチ、人気ブランドのフードやおやつなどの人気商品を、抽選で合計210名様にプレゼント！

期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月27日(木) 23:59

2. 創業日ポイント15倍

ペットゴー創業日の11月17日は、エントリーで全商品がポイント15倍に！

期間：2025年11月17日(月) 00:00～11月17日(月) 23:59

3. お友達紹介キャンペーン

ペットゴーにお友達をご紹介いただき、お友達が期間中に新規会員登録＆5,000円（税込）以上お買い物すると、後日500ポイントをプレゼント！お友達には5,000円以上のお買い物時に利用できる500円クーポンをプレゼント。

期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月27日(木) 23:59

4. 商品限定ポイントアップ

フードや用品など、400以上の人気商品がポイント最大20倍！

期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月27日(木) 14:59

5. BLACK FRIDAYクーポンプレゼントキャンペーン

期間中に1注文10,000円以上購入すると、後日BLACK FRIDAY期間中(11/28 15:00～12/5 14:59)に使用できるクーポンをメルマガ・アプリPUSHにてプレゼント！

期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月17日(月) 23:59

6. ADOPTION PARK GIFT ポイント10倍キャンペーン

ADOPTION PARKに参加する保護団体によって作成された「ほしい物リスト」から商品を購入すると、ポイント10倍に！

期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月27日(木) 23:59

7. Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン

Amazon Payを利用して1決済で8,000円（税込）以上購入すると、もれなく500円分のAmazonギフトカードをプレゼント！

期間：2025年10月31日(金) 00:00～11月27日(木) 23:59

8. d払いポイント還元キャンペーン

d払いを利用して1決済で8,000円（税込）以上購入すると、dポイント（期間・用途限定）を+5％還元！

期間：2025年10月31日(金) 00:00～11月27日(木) 23:59

9. PayPayポイント還元キャンペーン

PayPayクーポンを獲得し、PayPayを利用して1決済で8,000円（税込）以上購入すると、最大5％PayPayポイントを還元！

期間：2025年10月31日(金) 00:00～11月27日(木) 23:59

10. 楽天ペイポイントプレゼントキャンペーン

楽天ペイを利用して1決済で8,000円（税込）以上購入すると、もれなく楽天ポイントを500ptプレゼント！

期間：2025年10月31日(金) 00:00～11月27日(木) 23:59

11.「冬のわんちゃん・ねこちゃん」フォトコンテスト

ペットゴーの公式Instagramアカウント「@petgo.jp_official」にてフォトコンテストを開催。選ばれたお写真は、後日ペットゴーサイト内で開催するキャンペーンのバナーに掲載！

期間：2025年10月31日(金) 15:00～11月27日(木) 23:59

■ペットゴー株式会社について（https://corp.petgo.jp(https://corp.petgo.jp)）

「ハッピーペットライフ・ハッピーワールド」のスローガンのもと、「ペットのQOL向上」をビジョンとし、「テクノロジーを駆使して犬猫の健康寿命を最大化」していくことをミッションとするペットヘルスケア企業。ペットヘルスケア×デジタルを事業ドメインとし、ペットヘルスケア通販サイト「ペットゴー（petgo.jp）」を運営。また、膨大な量の付加価値の高いペットデータを活用し、独自のペットヘルスケアD2Cブランド「ベッツワン（VETSOne）（vetsone.jp）」 を展開しています。

ペットゴーは「ハッピーペットライフ・ハッピーワールド」を実現するため、動物福祉（Animal welfare)と ESG を軸とした経営に注力し、SDGsもふまえ、企業の持続的成長を図るとともに、経営基盤の強化に継続的に取り組んでいます。

※記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

■本リリースに関するお問い合わせ

ペットゴー株式会社 広報担当

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー12F

E-mail：press@petgo.co.jp

URL：https://corp.petgo.jp/